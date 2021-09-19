Клермон - Брест: 19 сентября 2021 смотреть онлайн

Клермон
Клермон-Ферранд
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Клермон - Брест: 19 сентября 2021 смотреть онлайн

Брест
Брест
Лига 1, 6 тур

Лига 1,

6 тур

Франция
19 сент. 2021, -:- МСК
19.09.2021, -:- МСК
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Вратари «Бреста» – загадка. Один обводил в штрафной и привез гол, другой раньше пропускал с углового
#Себастьян Сибуа
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Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
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# Новости матча
Головин отдал две голевые передачи в матче с «Брестом». У него 10 очков за 11 матчей в Лиге 1
28 февраля, 17:10