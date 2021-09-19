Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Артем Дзюба
Лионель Месси
Кристиан Эриксен
Александр Зинченко
Игорь Акинфеев
Юрий Жирков
Александр Кокорин
Антонио Рюдигер
Килиан Мбаппе
Россия
Украина
Испания
Дания
Нидерланды
Италия
Португалия
Франция
Уэльс
Бельгия
Швейцария
Спартак
Зенит
Манчестер Сити
Ювентус
Локомотив
Челси
Крылья Советов
Барселона
Манчестер Юнайтед
Краснодар
ПСЖ
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Украина
Криштиану Роналду
РПЛ
Испания
Дания
Нидерланды
Лига чемпионов
Неймар
Артем Дзюба
Италия
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
Лига 1
Клермон VS Брест
Поделиться:
Клермон - Брест: 19 сентября 2021 смотреть онлайн
Клермон
Клермон-Ферранд
-:-
Клермон - Брест: 19 сентября 2021 смотреть онлайн
Брест
Брест
Лига 1, 6 тур
Лига 1,
6 тур
Франция
19 сент. 2021, -:- МСК
19.09.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Брест
мин
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
18
Перро
Ромен Перро
5
Шардонне
Брендан Шардонне
2
Дюверн
Жан-Кевин Дюверн
22
Фоссюрье
Жюльен Фоссюрье
27
Маньетти
Уго Маньетти
7
Белькебла
Харис Белькебла
21
Февр
Ромен Февр
9
Онора
Франк Онора
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
15
Мунье
Стив Мунье
Запасные
40
Хассен
Муез Хассен
-
24
Бааль
Людовик Бааль
-
20
Пьерр-Габриэль
Ронаэль Пьерр-Габриэль
-
26
ле Дуарон
Жереми ле Дуарон
-
3
Брассье
Лилиан Брассье
-
6
Лукас
Жеан Лукас
-
19
Н'Гома
Ферри Н'Гома
-
28
Мбок
Янга Мбок
-
14
Кардона
Ирвин Кардона
-
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Новости
Вратари «Бреста» – загадка. Один обводил в штрафной и привез гол, другой раньше пропускал с углового
#Себастьян Сибуа
20 февраля, 00:37
Неймар выздоровел, но все обсуждают прически, ссору с тренером и поездки в Испанию
#Неймар
23 ноября 2019, 14:26
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
#
Новости матча
Головин отдал две голевые передачи в матче с «Брестом». У него 10 очков за 11 матчей в Лиге 1
28 февраля, 17:10