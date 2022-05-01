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Лига 1
Брест VS Клермон
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Брест - Клермон: 01 мая 2022 смотреть онлайн
Брест
Брест
-:-
Брест - Клермон: 01 мая 2022 смотреть онлайн
Клермон
Клермон-Ферранд
Лига 1, 35 тур
Лига 1,
35 тур
Франция
1 мая 2022, -:- МСК
1.05.2022, -:- МСК
воскресенье
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Брест
мин
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
18
Перро
Ромен Перро
5
Шардонне
Брендан Шардонне
2
Дюверн
Жан-Кевин Дюверн
22
Фоссюрье
Жюльен Фоссюрье
27
Маньетти
Уго Маньетти
7
Белькебла
Харис Белькебла
21
Февр
Ромен Февр
9
Онора
Франк Онора
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
15
Мунье
Стив Мунье
Запасные
40
Хассен
Муез Хассен
-
24
Бааль
Людовик Бааль
-
20
Пьерр-Габриэль
Ронаэль Пьерр-Габриэль
-
26
ле Дуарон
Жереми ле Дуарон
-
3
Брассье
Лилиан Брассье
-
6
Лукас
Жеан Лукас
-
19
Н'Гома
Ферри Н'Гома
-
28
Мбок
Янга Мбок
-
14
Кардона
Ирвин Кардона
-
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Новости
Вратари «Бреста» – загадка. Один обводил в штрафной и привез гол, другой раньше пропускал с углового
#Себастьян Сибуа
20 февраля, 00:37
Неймар выздоровел, но все обсуждают прически, ссору с тренером и поездки в Испанию
#Неймар
23 ноября 2019, 14:26
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
#
Новости матча
Головин отдал две голевые передачи в матче с «Брестом». У него 10 очков за 11 матчей в Лиге 1
28 февраля, 17:10