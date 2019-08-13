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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Карабах
Агдам
0:2
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
Де Винсенти 34
Матич 68
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов,
3 раунд
13 авг. 2019, 19:30 МСК
13.08.2019, 19:30 МСК
вторник
Составы
Карабах
мин
8
Мичел
Мичел
90
14
Садыгов
Рашад Садыгов
90
9
Хайме
Хайме
90
5
Медведев
Максим Медведев
90
6
Славчев
Симеон Славчев
90
13
да Силва
Вагнер да Силва
90
20
Алмейда
Ричард Алмейда
90
11
Эмрели
Махир Эмрели
90
3
Аилтон
Аилтон
90
17
Зубир
Абделлах Зубир
90
4
Маммадов
Рахиль Маммадов
90
Запасные
12
Махаммадалиев
Шахруддин Махаммадалиев
2
Гараев
Гара Гараев
23
Реррас
Файкал Реррас
30
Гусейнов
Аббас Гусейнов
7
Абдуллаев
Араз Абдуллаев
10
Кинтана
Дани Кинтана
99
Гуйе
Магайе Гуйе
АПОЭЛ
мин
27
Белец
Вид Белец
90
14
Матич
Урош Матич
68'
68'
90
30
Меркис
Георгис Меркис
90
89
Безьяк
Роман Безьяк
90
44
Иоанну
Николас Иоанну
90
10
Де Винсенти
Томас Де Винсенти
34'
34'
90
20
Павлович
Андрийя Павлович
90
13
Лафранс
Кевин Лафранс
90
Запасные
99
Ватерман
Бой Ватерман
46
Алонефтис
Эфстатиос Алонефтис
70
Яколиш
Антонио Яколиш