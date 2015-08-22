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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Газелек
Аяччо
0:2
Матч завершен
Анжер
Анжер
Ндойе 2
Ндойе 20
Лига 1, 3 тур
Лига 1,
3 тур
Франция
22 авг. 2015, 21:00 МСК
22.08.2015, 21:00 МСК
суббота
Бартоломеу Варела
Бартоломеу Варела
Главный Судья
Составы
Газелек
мин
4
Филиппи
Родерик Филиппи
90
1
Маури
Клеман Маури
90
8
Ле Монье
Джером Ле Монье
75
24
Тшибумбу
Джон Тшибумбу
46
6
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
3
Силла
Иссиага Силла
90
21
Мартинес
Пабло Мартинес
90
29
Коефф
Александр Коефф
90
23
Джокович
Дамьян Джокович
67
18
Юга
Амос Юга
90
19
Зуа
Жак Зуа
90
Запасные
30
Года
Жюль Года
20
Поджи
Луис Поджи
10
Ларби
Мохамед Ларби
33
Касанова
Ком Касанова
28
Пужоль
Грэгори Пужоль
7
Майи
Кевин Майи
9
Бутаиб
Халид Бутаиб
Анжер
мин
1
Бутель
Людовик Бутель
90
21
Эндрю
Йоан Эндрю
90
8
Траоре
Исмаэль Траоре
46
24
Томас
Ромен Томас
90
5
Мангани
Томас Мангани
90
9
Камара
Абдул Камара
90
29
Мансе
Винсент Мансе
90
17
Ндойе
Шейх Ндойе
2'
20'
2', 20'
90
28
Сайсс
Ромен Сайсс
90
10
Суну
Жилль Суну
70
27
Доре
Феребори Доре
90
Запасные
30
Летеллье
Александре Летеллье
2
Ангула
Гаэль Ангула
15
Капелле
Пьеррик Капелле
26
Н'Госсу
Гуйе Н'Госсу
20
Дье
Шарль Дье
22
Каранович
Горан Каранович
14
Кеткеофомфоне
Билли Кеткеофомфоне