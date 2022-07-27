Грассхоппер

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|Главный тренер
|
Гурбан Гурбанов
|мин
|
1
Махаммадалиев
Шахруддин Махаммадалиев
|
5
Медведев
Максим Медведев
|
29
Вешович
Марко Вешович
|
81
Медина
Кевин Медина
|
19
Озобич
Филип Озобич
|
7
Алмейда
Ричард Алмейда
|
8
Янкович
Марко Янкович
|
10
Зубир
Абделлах Зубир
|
20
Кади
Кади
|
44
Джафаргулиев
Эльвин Джафаргулиев
|
25
Ваджи
Ибраима Ваджи
|Запасные
|
23
Гугешашвили
Лука Гугешашвили
-
|
89
Рамазанов
Амин Рамазанов
-
|
55
Гусейнов
Бадави Гусейнов
-
|
4
Маммадов
Рахиль Маммадов
-
|
30
Гусейнов
Аббас Гусейнов
-
|
13
Мустафазаде
Бахлул Мустафазаде
-
|
18
Иббрахимли
Исмаил Иббрахимли
-
|
27
Байрамов
Турал Байрамов
-
|
15
Андраде
Леандру Андраде
-
|
77
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
-
|
22
Гурбанлы
Муса Гурбанлы
-
|
11
Квабена
Овусу Квабена
-
|Главный тренер
|
Гурбан Гурбанов