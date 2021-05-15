Чайка - Нефтехимик: 15 мая 2021 смотреть онлайн

Чайка
Песчанокопское
-:-

Чайка - Нефтехимик: 15 мая 2021 смотреть онлайн

Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 42 тур

ФНЛ,

42 тур

Россия
15 мая 2021, -:- МСК
15.05.2021, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

Чайка
мин
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
47
Филиппов
Михаил Филиппов
-
Савичев
Константин Савичев
-
Кулишев
Артем Кулишев
8
Карташов
Дмитрий Карташов
38
Алейников
Василий Алейников
22
Ужгин
Матвей Ужгин
-
O. Migunov
O. Migunov
82
Олейников
Иван Олейников
29
Хозин
Владимир Хозин
9
Чочиев
Алан Чочиев
Запасные
1
Ярусов
Даниил Ярусов
-
55
Пискунов
Антон Пискунов
-
92
Хайруллов
Радик Хайруллов
-
45
Парадин
Игорь Парадин
-
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
-
88
Безденежных
Игорь Безденежных
-
99
Володкин
Петр Володкин
-
77
Dmitri Borodin
Dmitri Borodin
-
7
Хохлачев
Александр Хохлачев
-
91
Viktor Morozov
Viktor Morozov
-
Нефтехимик
мин
2
Ситдиков
Марат Ситдиков
18
Исупов
Вячеслав Исупов
10
Уридия
Мераби Уридия
5
Потапов
Лев Потапов
12
Ширяев
Максим Ширяев
89
Яковлев
Михаил Яковлев
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
29
Roman Denisov
Roman Denisov
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
14
Кленкин
Данил Кленкин
13
Хубаев
Давид Хубаев
Запасные
27
Голубев
Андрей Голубев
-
4
Семенов
Андрей Семенов
-
51
Агапов
Илья Агапов
-
54
Калачев
Илья Калачев
-
17
Канаев
Михаил Канаев
-
95
Петров
Илья Петров
-
11
Давлатов
Бобир Давлатов
-
97
Котик
Артем Котик
-
37
Юшин
Александр Юшин
-

Прошлые матчи

01.08.2020 01 авг. 2020 сб 18:00
Нефтехимик
1 : 1
Чайка
01.08.2020 01 авг. 2020 сб 18:00
Нефтехимик
1
Чайка
1
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 18:00
Чайка
0 : 2
Нефтехимик
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 18:00
Чайка
0
Нефтехимик
2

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