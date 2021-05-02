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Чайка VS Иртыш
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Чайка - Иртыш: 02 мая 2021 смотреть онлайн
Чайка
Песчанокопское
-:-
Чайка - Иртыш: 02 мая 2021 смотреть онлайн
Иртыш
Омск
ФНЛ, 40 тур
ФНЛ,
40 тур
Россия
2 мая 2021, -:- МСК
2.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Чайка
мин
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
47
Филиппов
Михаил Филиппов
-
Савичев
Константин Савичев
-
Кулишев
Артем Кулишев
8
Карташов
Дмитрий Карташов
38
Алейников
Василий Алейников
22
Ужгин
Матвей Ужгин
-
O. Migunov
O. Migunov
82
Олейников
Иван Олейников
29
Хозин
Владимир Хозин
9
Чочиев
Алан Чочиев
Запасные
1
Ярусов
Даниил Ярусов
-
55
Пискунов
Антон Пискунов
-
92
Хайруллов
Радик Хайруллов
-
45
Парадин
Игорь Парадин
-
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
-
88
Безденежных
Игорь Безденежных
-
99
Володкин
Петр Володкин
-
77
Dmitri Borodin
Dmitri Borodin
-
7
Хохлачев
Александр Хохлачев
-
91
Viktor Morozov
Viktor Morozov
-
Иртыш
мин
15
Магадиев
Денис Магадиев
11
Визнович
Илья Визнович
60
Полетаев
Владислав Полетаев
23
Кротов
Антон Кротов
17
Шлеермахер
Артур Шлеермахер
83
Шмыков
Артем Шмыков
30
Шакуро
Павел Шакуро
20
Стеклов
Вадим Стеклов
8
Подоксенов
Сергей Подоксенов
21
Киселев
Геннадий Киселев
7
Стефанович
Илья Стефанович
Запасные
16
Еременко
Илья Еременко
-
9
Морозов
Кирилл Морозов
-
13
Котин
Никита Котин
-
88
Киреев
Игорь Киреев
-
70
Пухов
Тимур Пухов
-
77
Сычевой
Владимир Сычевой
-
68
Коршунов
Иван Коршунов
-
Прошлые матчи
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
Иртыш
2 : 2
Чайка
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
Иртыш
2
Чайка
2
Новости
Признанный договорняк в русском футболе. Директор «Чайки» подкупил судью – оба пожизненно забанены
#Чайка
11 декабря 2020, 21:14
МВД возбудило уголовное дело о матче «Чайка» – «Черноморец». Ранее дисквалифицировали его участников
#Чайка
22 августа 2019, 14:49
«Ростов» и «Чайка» сильно ссорятся из-за стадиона. Начали фанаты, подключились президенты и РФС
#РПЛ
04 июля 2019, 17:13
В России выявили сдачу матча в ПФЛ. Отстранены футболисты, тренер и гендиректор
#ПФЛ
07 июня 2019, 17:54
#
Новости матча
Арбитров договорного матча «Чайки» и «Дружбы» дисквалифицировали пожизненно
18 декабря 2020, 22:32
РФС признал договорным матч 2018 года «Чайка» – «Армавир», судья отстранен пожизненно
11 декабря 2020, 18:54
«Чайка» представила новую эмблему. Четвертую с 2016 года
27 июля 2020, 17:20
Ростовская область даст деньги трем футбольным клубам. В том числе – двум частным
06 февраля 2020, 16:55