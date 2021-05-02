Чайка - Иртыш: 02 мая 2021 смотреть онлайн

Чайка
Песчанокопское
-:-

Чайка - Иртыш: 02 мая 2021 смотреть онлайн

Иртыш
Омск
ФНЛ, 40 тур

ФНЛ,

40 тур

Россия
2 мая 2021, -:- МСК
2.05.2021, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Чайка
мин
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
47
Филиппов
Михаил Филиппов
-
Савичев
Константин Савичев
-
Кулишев
Артем Кулишев
8
Карташов
Дмитрий Карташов
38
Алейников
Василий Алейников
22
Ужгин
Матвей Ужгин
-
O. Migunov
O. Migunov
82
Олейников
Иван Олейников
29
Хозин
Владимир Хозин
9
Чочиев
Алан Чочиев
Запасные
1
Ярусов
Даниил Ярусов
-
55
Пискунов
Антон Пискунов
-
92
Хайруллов
Радик Хайруллов
-
45
Парадин
Игорь Парадин
-
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
-
88
Безденежных
Игорь Безденежных
-
99
Володкин
Петр Володкин
-
77
Dmitri Borodin
Dmitri Borodin
-
7
Хохлачев
Александр Хохлачев
-
91
Viktor Morozov
Viktor Morozov
-
Иртыш
мин
15
Магадиев
Денис Магадиев
11
Визнович
Илья Визнович
60
Полетаев
Владислав Полетаев
23
Кротов
Антон Кротов
17
Шлеермахер
Артур Шлеермахер
83
Шмыков
Артем Шмыков
30
Шакуро
Павел Шакуро
20
Стеклов
Вадим Стеклов
8
Подоксенов
Сергей Подоксенов
21
Киселев
Геннадий Киселев
7
Стефанович
Илья Стефанович
Запасные
16
Еременко
Илья Еременко
-
9
Морозов
Кирилл Морозов
-
13
Котин
Никита Котин
-
88
Киреев
Игорь Киреев
-
70
Пухов
Тимур Пухов
-
77
Сычевой
Владимир Сычевой
-
68
Коршунов
Иван Коршунов
-

Прошлые матчи

07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 14:00
Иртыш
2 : 2
Чайка
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 14:00
Иртыш
2
Чайка
2

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Признанный договорняк в русском футболе. Директор «Чайки» подкупил судью – оба пожизненно забанены
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11 декабря 2020, 21:14
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22 августа 2019, 14:49
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#ПФЛ
07 июня 2019, 17:54
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18 декабря 2020, 22:32
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11 декабря 2020, 18:54
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27 июля 2020, 17:20
Ростовская область даст деньги трем футбольным клубам. В том числе – двум частным
06 февраля 2020, 16:55