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Лига 1
Брест VS Лорьян
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Брест - Лорьян: 12 сентября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Брест
Брест
0:0
Брест - Лорьян: 12 сентября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Лига 1, 5 тур
Лига 1,
5 тур
Франция
12 сент. 2010, 18:00 МСК
12.09.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Лоран Дюамель
Лоран Дюамель
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Составы
Брест
мин
0
Микола
Томаш Микола
75
0
Элана
Стив Элана
90
0
Даф
Омар Даф
90
0
Феррадж
Брахим Феррадж
90
0
Апанга
Мойсе Бру Апанга
90
0
Кантари
Ахмед Кантари
90
0
Эволо
Оскар Эволо
90
0
Сума
Ричард Сума
90
0
Лика
Марио Лика
90
0
Пойе
Роман Пойе
66
0
Ру
Нолан Ру
90
Запасные
0
Денев
Гаэтан Денев
-
0
Лоренци
Грэгори Лоренци
-
0
Н'Гойи
Грандди Н'Гойи
-
0
Груги
Бруно Груги
24
0
Траоре
Фоди Траоре
-
0
Лесомье
Бенуа Лесомье
15
Лорьян
мин
0
Одар
Фабьен Одар
90
0
Соса
Франко Соса
90
0
Морель
Жереми Морель
90
0
Бурийон
Грегори Бурийон
90
0
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Амалфитано
Морган Амалфитано
90
0
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
90
0
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
90
0
Гамейро
Кевин Гамейро
90
0
Китамбала
Линель Китамбала
71
Запасные
0
Каппоне
Лионель Каппоне
-
0
Ле Лан
Арно Ле Лан
-
0
Бака
Максим Бака
-
0
Жуффре
Ян Жуффре
-
0
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
-
0
Диарра
Сигамари Диарра
19
0
Коклен
Франсис Коклен
-
События
Матч окончен 0:0
Замена
Бенуа Лесомье
Томаш Микола
75'
71'
Замена
Сигамари Диарра
Линель Китамбала
Замена
Бруно Груги
Роман Пойе
66'
Прошлые матчи
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
Брест
3 : 2
Лорьян
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
Брест
3
Лорьян
2
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
16:15
Лорьян
2 : 1
Брест
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
16:15
Лорьян
2
Брест
1
16.03.2013
16 марта 2013
сб
22:00
Лорьян
4 : 0
Брест
16.03.2013
16 марта 2013
сб
22:00
Лорьян
4
Брест
0
27.02.2013
27 февр. 2013
ср
19:00
Лорьян
3 : 0
Брест
27.02.2013
27 февр. 2013
ср
19:00
Лорьян
3
Брест
0
02.11.2012
02 нояб. 2012
пт
22:45
Брест
2 : 0
Лорьян
02.11.2012
02 нояб. 2012
пт
22:45
Брест
2
Лорьян
0
17.03.2012
17 марта 2012
сб
21:00
Лорьян
2 : 1
Брест
17.03.2012
17 марта 2012
сб
21:00
Лорьян
2
Брест
1
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
20:00
Брест
3 : 1
Лорьян
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
20:00
Брест
3
Лорьян
1
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
Лорьян
2 : 0
Брест
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
Лорьян
2
Брест
0
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:00
Брест
0 : 0
Лорьян
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:00
Брест
0
Лорьян
0
Новости
Вратари «Бреста» – загадка. Один обводил в штрафной и привез гол, другой раньше пропускал с углового
1
#Себастьян Сибуа
20 февраля, 00:37
1
Неймар выздоровел, но все обсуждают прически, ссору с тренером и поездки в Испанию
#Неймар
23 ноября 2019, 14:26
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
#
Новости матча
Головин отдал две голевые передачи в матче с «Брестом». У него 10 очков за 11 матчей в Лиге 1
28 февраля, 17:10