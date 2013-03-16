Матч завершен
Лорьян
Лорьян
4:0
Матч завершен
Брест
Брест
Лига 1, 29 тур

Лига 1,

29 тур

Франция
16 марта 2013, 22:00 МСК
16.03.2013, 22:00 МСК
суббота
Составы