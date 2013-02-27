Лорьян - Брест: 27 февраля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Лорьян
Лорьян
3:0

Лорьян - Брест: 27 февраля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Брест
Брест
Кубок Франции, 1/8 финала

Кубок Франции,

1/8 финала

Франция
27 февр. 2013, 19:00 МСК
27.02.2013, 19:00 МСК
среда
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Предварительный состав

Лорьян
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
25
Ле Гофф
Венсан Ле Гофф
5
Туре
Зарго Туре
15
Пейберне
Матье Пейберне
20
Морейра
Стивен Морейра
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
19
Филиппото
Ромен Филиппото
7
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
27
Кабо
Джимми Кабо
14
Алиадьер
Джереми Алиадьер
9
Уорис
Маджид Уорис
Запасные
16
Делекруа
Поль Делекруа
-
6
Беллуджу
Франсуа Беллуджу
-
17
Меслуб
Валид Меслуб
-
8
Кафу
Кафу
-
18
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
-
22
Жанно
Бенжамин Жанно
-
34
Коффи
Эрвин Коффи
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:00
Брест
3 : 2
Лорьян
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:00
Брест
3
Лорьян
2
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 16:15
Лорьян
2 : 1
Брест
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 16:15
Лорьян
2
Брест
1
16.03.2013 16 марта 2013 сб 22:00
Лорьян
4 : 0
Брест
16.03.2013 16 марта 2013 сб 22:00
Лорьян
4
Брест
0
27.02.2013 27 февр. 2013 ср 19:00
Лорьян
3 : 0
Брест
27.02.2013 27 февр. 2013 ср 19:00
Лорьян
3
Брест
0
02.11.2012 02 нояб. 2012 пт 22:45
Брест
2 : 0
Лорьян
02.11.2012 02 нояб. 2012 пт 22:45
Брест
2
Лорьян
0
17.03.2012 17 марта 2012 сб 21:00
Лорьян
2 : 1
Брест
17.03.2012 17 марта 2012 сб 21:00
Лорьян
2
Брест
1
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 20:00
Брест
3 : 1
Лорьян
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 20:00
Брест
3
Лорьян
1
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 21:00
Лорьян
2 : 0
Брест
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 21:00
Лорьян
2
Брест
0
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 18:00
Брест
0 : 0
Лорьян
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 18:00
Брест
0
Лорьян
0

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