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Кубок Франции
Лорьян VS Брест
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Лорьян - Брест: 27 февраля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Лорьян
Лорьян
3:0
Лорьян - Брест: 27 февраля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Брест
Брест
Кубок Франции, 1/8 финала
Кубок Франции,
1/8 финала
Франция
27 февр. 2013, 19:00 МСК
27.02.2013, 19:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Лорьян
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
25
Ле Гофф
Венсан Ле Гофф
5
Туре
Зарго Туре
15
Пейберне
Матье Пейберне
20
Морейра
Стивен Морейра
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
19
Филиппото
Ромен Филиппото
7
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
27
Кабо
Джимми Кабо
14
Алиадьер
Джереми Алиадьер
9
Уорис
Маджид Уорис
Запасные
16
Делекруа
Поль Делекруа
-
6
Беллуджу
Франсуа Беллуджу
-
17
Меслуб
Валид Меслуб
-
8
Кафу
Кафу
-
18
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
-
22
Жанно
Бенжамин Жанно
-
34
Коффи
Эрвин Коффи
-
События
Матч окончен 3:0
Прошлые матчи
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
Брест
3 : 2
Лорьян
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
Брест
3
Лорьян
2
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
16:15
Лорьян
2 : 1
Брест
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
16:15
Лорьян
2
Брест
1
16.03.2013
16 марта 2013
сб
22:00
Лорьян
4 : 0
Брест
16.03.2013
16 марта 2013
сб
22:00
Лорьян
4
Брест
0
27.02.2013
27 февр. 2013
ср
19:00
Лорьян
3 : 0
Брест
27.02.2013
27 февр. 2013
ср
19:00
Лорьян
3
Брест
0
02.11.2012
02 нояб. 2012
пт
22:45
Брест
2 : 0
Лорьян
02.11.2012
02 нояб. 2012
пт
22:45
Брест
2
Лорьян
0
17.03.2012
17 марта 2012
сб
21:00
Лорьян
2 : 1
Брест
17.03.2012
17 марта 2012
сб
21:00
Лорьян
2
Брест
1
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
20:00
Брест
3 : 1
Лорьян
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
20:00
Брест
3
Лорьян
1
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
Лорьян
2 : 0
Брест
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
Лорьян
2
Брест
0
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:00
Брест
0 : 0
Лорьян
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:00
Брест
0
Лорьян
0
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Вратари «Бреста» – загадка. Один обводил в штрафной и привез гол, другой раньше пропускал с углового
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#Себастьян Сибуа
20 февраля, 00:37
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#Неймар
23 ноября 2019, 14:26
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Головин отдал две голевые передачи в матче с «Брестом». У него 10 очков за 11 матчей в Лиге 1
28 февраля, 17:10