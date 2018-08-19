Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Квинси Промес
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Александр Головин
Александр Соболев
Неймар Да Силва
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Мальта
Норвегия
Белоруссия
Нидерланды
Англия
США
Косово
Испания
Бельгия
Франция
Спартак
Ливерпуль
ЦСКА
Зенит
Локомотив
Бавария
Манчестер Сити
Краснодар
Барселона
Ювентус
Манчестер Юнайтед
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Серия А
Болонья VS СПАЛ
Поделиться:
Болонья - СПАЛ: 19 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Болонья
Болонья
0:1
Болонья - СПАЛ: 19 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
СПАЛ
Феррара
Серия А, 1 тур
Серия А,
1 тур
Италия
19 авг. 2018, 21:30 МСК
19.08.2018, 21:30 МСК
воскресенье
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Болонья
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
35
Дийкс
Митчелл Дийкс
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
23
Данило
Данило
14
Томиясу
Такехиро Томиясу
32
Сванберг
Маттиас Сванберг
8
Домингес
Николас Домингес
21
Сориано
Роберто Сориано
24
Паласио
Родриго Паласио
7
Орсолини
Риккардо Орсолини
99
Барроу
Муса Барроу
Запасные
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
-
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
-
26
Антов
Валентин Антов
-
3
Хики
Аарон Хики
-
16
Поли
Андреа Поли
-
17
Медель
Гари Медель
-
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
-
30
Схаутен
Йерди Схаутен
-
18
Бальдюрссон
Андри-Фаннар Бальдюрссон
-
10
Сансоне
Никола Сансоне
-
11
Сков Ольсен
Андреас Сков Ольсен
-
СПАЛ
мин
-
Миссироли
Симоне Миссироли
-
Раньери
Лука Раньери
-
Эспозито
Себастьяно Эспозито
-
S. Esposito
S. Esposito
-
M. Sala
M. Sala
События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:00
СПАЛ
1 : 3
Болонья
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:00
СПАЛ
1
Болонья
3
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:45
Болонья
1 : 0
СПАЛ
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:45
Болонья
1
СПАЛ
0
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
17:00
СПАЛ
1 : 1
Болонья
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
17:00
СПАЛ
1
Болонья
1
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:30
Болонья
0 : 1
СПАЛ
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:30
Болонья
0
СПАЛ
1
03.03.2018
03 марта 2018
сб
17:00
СПАЛ
1 : 0
Болонья
03.03.2018
03 марта 2018
сб
17:00
СПАЛ
1
Болонья
0
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
16:00
Болонья
2 : 1
СПАЛ
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
16:00
Болонья
2
СПАЛ
1
Новости
Итальянский форвард бегал с животом и похудел ради трансфера в «Наполи». Для этого он открыл магазин полезного фастфуда
#Андреа Петанья
29 января, 17:56
Итальянский клуб подписал игрока, который задержал вора. И представил его видео с постановкой ограбления
#Тиаго Чонек
30 сентября 2020, 14:09
Самое короткое превью сезона в Италии. На каждый клуб – одно предложение
#Серия А
23 августа 2019, 11:59
Половина команд Серии А сменила тренеров в 2019-м. И лишь один продержался последние 5 лет
#Серия А
06 августа 2019, 20:37
#
Новости матча
СПАЛ вылетел из Серии А
19 июля 2020, 22:50
«Болонья», «Парма», СПАЛ и «Сассуоло» могут тренироваться на базах с 4 мая
01 мая 2020, 14:08
Футболисты матча «Пармы» и «СПАЛ» покинули поля за минуту до начала матча. В Италии обсуждают приостановку сезона Серии А
08 марта 2020, 15:19