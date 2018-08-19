Болонья - СПАЛ: 19 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Болонья
Болонья
0:1

Болонья - СПАЛ: 19 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
СПАЛ
Феррара
Серия А, 1 тур

Серия А,

1 тур

Италия
19 авг. 2018, 21:30 МСК
19.08.2018, 21:30 МСК
воскресенье
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Болонья
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
35
Дийкс
Митчелл Дийкс
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
23
Данило
Данило
14
Томиясу
Такехиро Томиясу
32
Сванберг
Маттиас Сванберг
8
Домингес
Николас Домингес
21
Сориано
Роберто Сориано
24
Паласио
Родриго Паласио
7
Орсолини
Риккардо Орсолини
99
Барроу
Муса Барроу
Запасные
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
-
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
-
26
Антов
Валентин Антов
-
3
Хики
Аарон Хики
-
16
Поли
Андреа Поли
-
17
Медель
Гари Медель
-
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
-
30
Схаутен
Йерди Схаутен
-
18
Бальдюрссон
Андри-Фаннар Бальдюрссон
-
10
Сансоне
Никола Сансоне
-
11
Сков Ольсен
Андреас Сков Ольсен
-
СПАЛ
мин
-
Миссироли
Симоне Миссироли
-
Раньери
Лука Раньери
-
Эспозито
Себастьяно Эспозито
-
S. Esposito
S. Esposito
-
M. Sala
M. Sala

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

25.01.2020 25 янв. 2020 сб 17:00
СПАЛ
1 : 3
Болонья
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 17:00
СПАЛ
1
Болонья
3
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 21:45
Болонья
1 : 0
СПАЛ
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 21:45
Болонья
1
СПАЛ
0
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 17:00
СПАЛ
1 : 1
Болонья
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 17:00
СПАЛ
1
Болонья
1
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 21:30
Болонья
0 : 1
СПАЛ
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 21:30
Болонья
0
СПАЛ
1
03.03.2018 03 марта 2018 сб 17:00
СПАЛ
1 : 0
Болонья
03.03.2018 03 марта 2018 сб 17:00
СПАЛ
1
Болонья
0
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 16:00
Болонья
2 : 1
СПАЛ
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 16:00
Болонья
2
СПАЛ
1

Новости

Итальянский форвард бегал с животом и похудел ради трансфера в «Наполи». Для этого он открыл магазин полезного фастфуда
#Андреа Петанья
29 января, 17:56
Итальянский клуб подписал игрока, который задержал вора. И представил его видео с постановкой ограбления
#Тиаго Чонек
30 сентября 2020, 14:09
Самое короткое превью сезона в Италии. На каждый клуб – одно предложение
#Серия А
23 августа 2019, 11:59
Половина команд Серии А сменила тренеров в 2019-м. И лишь один продержался последние 5 лет
#Серия А
06 августа 2019, 20:37
# Новости матча
СПАЛ вылетел из Серии А
19 июля 2020, 22:50
«Болонья», «Парма», СПАЛ и «Сассуоло» могут тренироваться на базах с 4 мая
01 мая 2020, 14:08
Футболисты матча «Пармы» и «СПАЛ» покинули поля за минуту до начала матча. В Италии обсуждают приостановку сезона Серии А
08 марта 2020, 15:19