Болонья - Лечче: 06 ноября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Болонья
Болонья
2:0

Болонья - Лечче: 06 ноября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Лечче
Лечче
Серия А, 10 тур

Серия А,

10 тур

Италия
6 нояб. 2010, 20:00 МСК
6.11.2010, 20:00 МСК
суббота
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
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События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Болонья
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
35
Дийкс
Митчелл Дийкс
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
23
Данило
Данило
14
Томиясу
Такехиро Томиясу
32
Сванберг
Маттиас Сванберг
8
Домингес
Николас Домингес
21
Сориано
Роберто Сориано
24
Паласио
Родриго Паласио
7
Орсолини
Риккардо Орсолини
99
Барроу
Муса Барроу
Запасные
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
-
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
-
26
Антов
Валентин Антов
-
3
Хики
Аарон Хики
-
16
Поли
Андреа Поли
-
17
Медель
Гари Медель
-
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
-
30
Схаутен
Йерди Схаутен
-
18
Бальдюрссон
Андри-Фаннар Бальдюрссон
-
10
Сансоне
Никола Сансоне
-
11
Сков Ольсен
Андреас Сков Ольсен
-
Лечче
мин
-
Степински
Мариуш Степински
-
Хендерсон
Лиам Хендерсон
-
J. Bjorkengren
J. Bjorkengren
-
L. Zuta
L. Zuta

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:15
Болонья
3 : 2
Лечче
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:15
Болонья
3
Лечче
2
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 17:00
Лечче
2 : 3
Болонья
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 17:00
Лечче
2
Болонья
3
05.02.2012 05 февр. 2012 вс 17:00
Лечче
0 : 0
Болонья
05.02.2012 05 февр. 2012 вс 17:00
Лечче
0
Болонья
0
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 16:00
Болонья
0 : 2
Лечче
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 16:00
Болонья
0
Лечче
2
13.03.2011 13 марта 2011 вс 17:00
Лечче
0 : 1
Болонья
13.03.2011 13 марта 2011 вс 17:00
Лечче
0
Болонья
1
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 20:00
Болонья
2 : 0
Лечче
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 20:00
Болонья
2
Лечче
0
17.05.2009 17 мая 2009 вс 16:00
Болонья
2 : 1
Лечче
17.05.2009 17 мая 2009 вс 16:00
Болонья
2
Лечче
1
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 17:00
Лечче
0 : 0
Болонья
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 17:00
Лечче
0
Болонья
0

Новости

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#Серия А
20 июля 2020, 16:05
Игрок «Лацио» укусил соперника, пока тот жаловался судье 🧛🏼
#Патрик
08 июля 2020, 00:03
Вы еще не видели такой фейл вратаря: не побежал за мячом, уходящим за лицевую линию – соперник догнал и забил в пустые ворота
#Габриэл Феррейра
15 декабря 2019, 10:22
Де Лигт третий тур подряд играет рукой в своей штрафной. Дважды повезло, один раз «Юве» потерял очки
#Маттейс де Лигт
26 октября 2019, 18:46
Самое короткое превью сезона в Италии. На каждый клуб – одно предложение
#Серия А
23 августа 2019, 11:59
# Новости матча
«Милан» не проигрывает во всех турнирах 21 матч подряд
23 октября 2020, 10:21
«Лечче» пропустил 19 голов в последних четырех матчах Серии А
27 июня 2020, 02:01