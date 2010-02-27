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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
МакФадден 45
1:0
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
АПЛ, 28 тур
АПЛ,
28 тур
Англия
27 февр. 2010, 18:00 МСК
27.02.2010, 18:00 МСК
суббота
Составы
Бирмингем Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
90
0
Джонсон
Роджер Джонсон
90
0
Данн
Скотт Данн
90
0
Карр
Стефен Карр
84
0
Фахи
Кейт Фахи
90
0
Ларссон
Себастьян Ларссон
90
0
Бойер
Ли Бойер
90
0
Фергюсон
Барри Фергюсон
90
0
Джером
Кэмерон Джером
90
0
МакФадден
Джеймс МакФадден
45'
45'
64
Запасные
0
Тэйлор
Майк Тэйлор
0
Парнаби
Стюарт Парнаби
0
Виньяль
Грегори Виньяль
0
Гарднер
Крейг Гарднер
0
Мичел
Мичел
0
Бенитес
Кристиан Бенитес
0
Филлипс
Кевин Филлипс
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
46
0
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Диаме
Мухамед Диаме
90
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
46
0
Томас
Хэндри Томас
90
0
МакКарти
Джеймс МакКарти
85
0
Родальега
Уго Родальега
90
Запасные
0
Стойкович
Владимир Стойкович
0
Бойс
Эммерсон Бойс
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
Гомес
Жорди Гомес
0
Мозес
Виктор Мозес
0
Скотланд
Джейсон Скотланд
0
Морено
Марсело Морено