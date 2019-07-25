Матч завершен
АЗ Алкмаар
Алкмаар
0:0
прошлый матч 3 : 0
Матч завершен
Хэкен
Гетеборг
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 21:30 МСК
25.07.2019, 21:30 МСК
четверг
Составы
АЗ Алкмаар
мин
4
Влаар
Рон Влаар
90
2
Свенссон
Йонас Свенссон
90
6
Мидтсьё
Фредрик Мидтсьё
90
1
Бизот
Марко Бизот
90
10
Тиль
Гус Тиль
90
28
Гюдмюндссон
Альберт Гюдмюндссон
90
Запасные
3
Хацидиакос
Пантелис Хацидиакос
5
Оувеян
Томас Оувеян
19
Йонсен
Бьерн Йонсен
Хэкен
мин
21
Линдгрен
Расмус Линдгрен
90
22
Тойвио
Йоона Тойвио
90
8
Фриберг
Эрик Фриберг
90
Запасные
4
Ояла
Юхани Ояла