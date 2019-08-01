Матч завершен
Хэкен
Гетеборг
0:3
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
АЗ Алкмаар
Алкмаар
Тиль 67
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
1 авг. 2019, 19:30 МСК
1.08.2019, 19:30 МСК
четверг
Составы
Хэкен
мин
21
Линдгрен
Расмус Линдгрен
90
22
Тойвио
Йоона Тойвио
90
8
Фриберг
Эрик Фриберг
90
Запасные
4
Ояла
Юхани Ояла
АЗ Алкмаар
мин
4
Влаар
Рон Влаар
90
6
Мидтсьё
Фредрик Мидтсьё
90
3
Хацидиакос
Пантелис Хацидиакос
90
1
Бизот
Марко Бизот
90
10
Тиль
Гус Тиль
67'
67'
90
Запасные
20
Класи
Йорди Класи
5
Оувеян
Томас Оувеян
19
Йонсен
Бьерн Йонсен
28
Гюдмюндссон
Альберт Гюдмюндссон