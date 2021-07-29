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Ашдод VS Карабах
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Ашдод - Карабах: 29 июля 2021 смотреть онлайн
Ашдод
Ашдод
-:-
-:-
Ашдод - Карабах: 29 июля 2021 смотреть онлайн
Карабах
Агдам
Лига конференций, 2 раунд
Лига конференций,
2 раунд
29 июля 2021, -:- МСК
29.07.2021, -:- МСК
четверг
Составы
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Карабах
мин
44
Джафаргулиев
Эльвин Джафаргулиев
2
Гараев
Гара Гараев
19
Озобич
Филип Озобич
9
Хайме
Хайме
8
Матич
Урош Матич
77
Геррье
Уайлд-Дональд Геррье
10
Зубир
Абделлах Зубир
18
Иббрахимли
Исмаил Иббрахимли
81
Kevin Medina
Kevin Medina
7
Квабена
Овусу Квабена
Запасные
12
Балаев
Эмиль Балаев
-
27
Байрамов
Турал Байрамов
-
4
Rahil Mammadov
Rahil Mammadov
-
94
Ayhan Arazli
Ayhan Arazli
-
21
Rauf Hüseynli
Rauf Hüseynli
-
29
Zamiq Aliyev
Zamiq Aliyev
-
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
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УЕФА запустил расследование после слов главы пресс-службы «Карабаха». Он призвал убивать армян
03 ноября 2020, 10:55