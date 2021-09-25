Акрон - Торпедо: 25 сентября 2021 смотреть онлайн

Акрон
Тольятти
-:-

Акрон - Торпедо: 25 сентября 2021 смотреть онлайн

Торпедо
Москва
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
25 сент. 2021, -:- МСК
25.09.2021, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Акрон
мин
10
Газданов
Артур Газданов
13
Садыков
Булат Садыков
1
Волков
Сергей Волков
3
Литвин
Дмитрий Литвин
50
Феррейра
Херман Феррейра
19
Гогричиани
Гоча Гогричиани
44
Чичерин
Никита Чичерин
18
Килин
Антон Килин
27
Чудин
Иван Чудин
77
Баланович
Сергей Баланович
90
Делькин
Артем Делькин
Запасные
70
Гойло
Никита Гойло
-
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
-
66
Жестоков
Максим Жестоков
-
5
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
8
Герюгов
Азнаур Герюгов
-
11
Квеквескири
Даур Квеквескири
-
33
Бидловский
Давид Бидловский
-
87
Потапов
Андрей Потапов
-
61
Босов
Александр Босов
-
22
Эмини
Сефер Эмини
-
9
Майрович
Максим Майрович
-
99
Нихаев
Всеволод Нихаев
-
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Торпедо
мин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
44
Самсонов
Артем Самсонов
4
Редькович
Дмитрий Редькович
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
28
Магаль
Руслан Магаль
28
Магаль
Руслан Магаль
14
Рязанцев
Александр Рязанцев
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
21
Дворецков
Филипп Дворецков
21
Кравчук
Андрей Кравчук
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
49
Прошкин
Егор Прошкин
-
24
Лях
Андрей Лях
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
15
Орехов
Александр Орехов
-
81
Корж
Константин Корж
-
Главный тренер
Александр Бородюк

Прошлые матчи

21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
Акрон
0 : 1
Торпедо
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
Акрон
0
Торпедо
1
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 19:30
Торпедо
1 : 1
Акрон
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 19:30
Торпедо
1
Акрон
1