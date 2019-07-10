Матч завершен
Женесс
Эш
0:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Тобол
Костанай
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
10 июля 2019, 18:55 МСК
10.07.2019, 18:55 МСК
среда
Составы
Тобол
мин
20
Канкава
Джаба Канкава
90
62
Гордейчук
Михаил Гордейчук
90
13
Нургалиев
Азат Нургалиев
90
44
Зулпа
Артурас Зулпа
90
10
Квеквескири
Ника Квеквескири
90
17
Валиуллин
Руслан Валиуллин
90
23
Себай
Сенин Себай
90
Запасные
7
Мирошниченко
Денис Мирошниченко
15
Турисбек
Бауржан Турисбек