Женесс

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Результаты
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 22:00
Витория Гимараеш
4 : 0
Женесс
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 22:00
2 раунд
Витория Гимараеш
4
Женесс
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:00
Женесс
0 : 1
Витория Гимараеш
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:00
2 раунд
Женесс
0
Витория Гимараеш
1
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2019 18 июля 2019 чт 15:00
Тобол
1 : 1
Женесс
18.07.2019 18 июля 2019 чт 15:00
1 раунд
Тобол
1
Женесс
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
10.07.2019 10 июля 2019 ср 18:55
Женесс
0 : 0
Тобол
10.07.2019 10 июля 2019 ср 18:55
1 раунд
Женесс
0
Тобол
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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