Жизнь
Спорт
Культура
Жизнь
Спорт
Культура
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Матчи
Результаты
Таблица
Календарь
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Карим Бензема
Криштиану Роналду
Родриго Силва
Лионель Месси
Неймар Да Силва
Илья Садыгов
Марсело Виейра Да Силва
Федор Смолов
Михаил Кержаков
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Россия
Китай
Италия
Англия
США
Иран
Нидерланды
СССР
Хорватия
Франция
Испания
Реал
Зенит
Рейнджерс
Спартак
Ливерпуль
Барселона
ЦСКА
Бавария
Челси
Динамо
Химки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок Африки
ФНЛ
Карим Бензема
Лига чемпионов
РПЛ
Криштиану Роналду
ЧМ-2022
Россия
Зенит
Реал
Глазго Рейнджерс
Спартак
Евро-2020
Родриго
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Новости
Материалы
Фигурное катание
Новости
Материалы
Политика
Новости
Материалы
Баскетбол
Новости
Материалы
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Новости
Материалы
Водные виды
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Олимпиада
Расписание
Новости
Медали
Материалы
Виды спорта
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Литература
Медицина
Волейбол
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Ютуб и тв
Главная
Футбол
Клубы
Женесс
Поделиться:
Женесс
Эш
Подписаться
Сайт
Страна
Люксембург
Стадион
Лента
Состав
Таблица
Результаты
Таблица
Подробнее
Результаты
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
22:00
Витория Гимараеш
4 : 0
Женесс
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
22:00
2 раунд
Витория Гимараеш
4
Женесс
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:00
Женесс
0 : 1
Витория Гимараеш
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:00
2 раунд
Женесс
0
Витория Гимараеш
1
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2019
18 июля 2019
чт
15:00
Тобол
1 : 1
Женесс
18.07.2019
18 июля 2019
чт
15:00
1 раунд
Тобол
1
Женесс
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
10.07.2019
10 июля 2019
ср
18:55
Женесс
0 : 0
Тобол
10.07.2019
10 июля 2019
ср
18:55
1 раунд
Женесс
0
Тобол
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Подробнее