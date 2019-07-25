Матч завершен
Женесс
Эш
0:1
прошлый матч 0 : 4
Матч завершен
Витория Гимараеш
Гимараеш
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 21:00 МСК
25.07.2019, 21:00 МСК
четверг
Составы
Витория Гимараеш
мин
10
Тейшейра
Жоао Карлос Тейшейра
90
56
Силва
Мигель Силва
90
2
Энрике
Энрике
90
6
Тапсоба
Эдмон Тапсоба
90
15
Гарсия
Виктор Гарсия
90
Запасные
3
Венансио
Фредерико Венансио
24
Микел
Микел