Матч завершен
Витория Гимараеш
Гимараеш
Тейшейра 90
4:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Женесс
Эш
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
1 авг. 2019, 22:00 МСК
1.08.2019, 22:00 МСК
четверг
Составы
Витория Гимараеш
мин
56
Силва
Мигель Силва
90
2
Энрике
Энрике
90
6
Тапсоба
Эдмон Тапсоба
90
Запасные
36
Оливейра
Мигель Оливейра
15
Гарсия
Виктор Гарсия
10
Тейшейра
Жоао Карлос Тейшейра
90'
22
Туре
Блати Туре