Матч завершен
Тобол
Костанай
1:1
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Женесс
Эш
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
18 июля 2019, 15:00 МСК
18.07.2019, 15:00 МСК
четверг
Составы
Тобол
мин
20
Канкава
Джаба Канкава
90
13
Нургалиев
Азат Нургалиев
90
7
Мирошниченко
Денис Мирошниченко
90
44
Зулпа
Артурас Зулпа
90
10
Квеквескири
Ника Квеквескири
90
15
Турисбек
Бауржан Турисбек
90
23
Себай
Сенин Себай
90
Запасные
62
Гордейчук
Михаил Гордейчук
17
Валиуллин
Руслан Валиуллин