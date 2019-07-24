Матч завершен
Марибор
Марибор
Кронаветер 6
2:1
Матч завершен
АИК
Стокгольм
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
24 июля 2019, 21:15 МСК
24.07.2019, 21:15 МСК
среда
Составы
Марибор
мин
28
Вилер
Митя Вилер
90
9
Таварес
Маркос Таварес
90
22
Милец
Мартин Милец
90
7
Кронаветер
Рок Кронаветер
6'
6'
90
10
Хотич
Дино Хотич
90
5
Врховец
Блаж Врховец
90
13
Пирич
Кенан Пирич
90
47
Котник
Андрей Котник
90
Запасные
33
Ханданович
Ясмин Ханданович
6
Пихлер
Алекс Пихлер
97
Крамарич
Мартин Крамарич
27
Месанович
Ясмин Месанович
АИК
мин
7
Ларссон
Себастьян Ларссон
90
20
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
90
8
Аду
Энох-Кофи Аду
90
30
Сигторссон
Колбейнн Сигторссон
90
14
Метс
Карол Метс
90
16
Салетрос
Антон Салетрос
90