Лорьян - Анжер: 02 мая 2021 смотреть онлайн

Лорьян
Лорьян
-:-

Лорьян - Анжер: 02 мая 2021 смотреть онлайн

Анжер
Анжер
Лига 1, 35 тур

Лига 1,

35 тур

Франция
2 мая 2021, -:- МСК
2.05.2021, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Лорьян
мин
1
Дрейер
Маттью Дрейер
6
Абержель
Лоран Абержель
25
Ле Гофф
Венсан Ле Гофф
11
Буагар
Кентен Буагар
15
Лапорт
Жульен Лапорт
10
Ле Фе
Энцо Ле Фе
14
Эрго
Жером Эрго
13
Моффи
Терем Моффи
2
Гравийон
Эндрю Гравийон
8
Чалоба
Трево Чалоба
28
Лорьенте
Арман Лорьенте
Запасные
16
Бартуше
Тедди Бартуше
-
33
Муйоколо
Лорис Муйоколо
-
17
Мендес
Убулан Мендес
-
12
Марво
Сильвен Марво
-
24
Ваджа
Франклин Ваджа
-
29
Амель
Пьер-Ив Амель
-
19
Висса
Йоанн Висса
-
27
Грбич
Адриан Грбич
-
34
Malamine Doumbouya
Malamine Doumbouya
-
Анжер
мин
1
Бернардони
Поль Бернардони
3
Думбия
Сулейман Думбия
8
Траоре
Исмаэль Траоре
24
Томас
Ромен Томас
29
Мансе
Винсент Мансе
27
Лаж
Матиас Лаж
18
Амаду
Ибраим Амаду
5
Мангани
Томас Мангани
10
Фульини
Анжело Фульини
23
Бобишон
Антонен Бобишон
19
Баокен
Стефан Баокен
Запасные
16
Бутель
Людовик Бутель
-
25
Бамба
Абдулайе Бамба
-
4
Павлович
Матео Павлович
-
15
Капелле
Пьеррик Капелле
-
13
Буфал
Софьян Буфал
-
26
Таиби
Ванисс Таиби
-
14
Кулибали
Лассана Кулибали
-
9
Диони
Луи Диони
-
0
Noah Fatar
Noah Fatar
-

Прошлые матчи

06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
Анжер
2 : 0
Лорьян
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
Анжер
2
Лорьян
0
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 16:15
Анжер
0 : 2
Лорьян
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 16:15
Анжер
0
Лорьян
2
06.05.2017 06 мая 2017 сб 21:00
Лорьян
1 : 1
Анжер
06.05.2017 06 мая 2017 сб 21:00
Лорьян
1
Анжер
1
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 22:00
Анжер
2 : 2
Лорьян
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 22:00
Анжер
2
Лорьян
2
19.03.2016 19 марта 2016 сб 22:00
Анжер
5 : 1
Лорьян
19.03.2016 19 марта 2016 сб 22:00
Анжер
5
Лорьян
1
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 21:00
Лорьян
3 : 1
Анжер
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 21:00
Лорьян
3
Анжер
1

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