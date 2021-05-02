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Лига 1
Лорьян VS Анжер
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Лорьян - Анжер: 02 мая 2021 смотреть онлайн
Лорьян
Лорьян
-:-
Лорьян - Анжер: 02 мая 2021 смотреть онлайн
Анжер
Анжер
Лига 1, 35 тур
Лига 1,
35 тур
Франция
2 мая 2021, -:- МСК
2.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Лорьян
мин
1
Дрейер
Маттью Дрейер
6
Абержель
Лоран Абержель
25
Ле Гофф
Венсан Ле Гофф
11
Буагар
Кентен Буагар
15
Лапорт
Жульен Лапорт
10
Ле Фе
Энцо Ле Фе
14
Эрго
Жером Эрго
13
Моффи
Терем Моффи
2
Гравийон
Эндрю Гравийон
8
Чалоба
Трево Чалоба
28
Лорьенте
Арман Лорьенте
Запасные
16
Бартуше
Тедди Бартуше
-
33
Муйоколо
Лорис Муйоколо
-
17
Мендес
Убулан Мендес
-
12
Марво
Сильвен Марво
-
24
Ваджа
Франклин Ваджа
-
29
Амель
Пьер-Ив Амель
-
19
Висса
Йоанн Висса
-
27
Грбич
Адриан Грбич
-
34
Malamine Doumbouya
Malamine Doumbouya
-
Анжер
мин
1
Бернардони
Поль Бернардони
3
Думбия
Сулейман Думбия
8
Траоре
Исмаэль Траоре
24
Томас
Ромен Томас
29
Мансе
Винсент Мансе
27
Лаж
Матиас Лаж
18
Амаду
Ибраим Амаду
5
Мангани
Томас Мангани
10
Фульини
Анжело Фульини
23
Бобишон
Антонен Бобишон
19
Баокен
Стефан Баокен
Запасные
16
Бутель
Людовик Бутель
-
25
Бамба
Абдулайе Бамба
-
4
Павлович
Матео Павлович
-
15
Капелле
Пьеррик Капелле
-
13
Буфал
Софьян Буфал
-
26
Таиби
Ванисс Таиби
-
14
Кулибали
Лассана Кулибали
-
9
Диони
Луи Диони
-
0
Noah Fatar
Noah Fatar
-
Прошлые матчи
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Анжер
2 : 0
Лорьян
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Анжер
2
Лорьян
0
07.01.2018
07 янв. 2018
вс
16:15
Анжер
0 : 2
Лорьян
07.01.2018
07 янв. 2018
вс
16:15
Анжер
0
Лорьян
2
06.05.2017
06 мая 2017
сб
21:00
Лорьян
1 : 1
Анжер
06.05.2017
06 мая 2017
сб
21:00
Лорьян
1
Анжер
1
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
22:00
Анжер
2 : 2
Лорьян
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
22:00
Анжер
2
Лорьян
2
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:00
Анжер
5 : 1
Лорьян
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:00
Анжер
5
Лорьян
1
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
21:00
Лорьян
3 : 1
Анжер
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
21:00
Лорьян
3
Анжер
1
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