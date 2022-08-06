Эмполи - СПАЛ: 06 августа 2022 смотреть онлайн
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Nicolò Cambiaghi 80
1:2

Эмполи - СПАЛ: 06 августа 2022 смотреть онлайн

Матч завершен
СПАЛ
Феррара
Lorenzo Dickmann 82
Кубок Италии, 1 раунд

Кубок Италии,

Италия
6 авг. 2022, 22:00 МСК
6.08.2022, 22:00 МСК
суббота
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События

Матч окончен 1:2
Желтая карточка
Лео Штулац
109'
Конец первого доп.тайма (1:1)
Начало второго дополнительного тайма
100'
Желтая карточка
Кристиан Далле Мура
94'
Желтая карточка
F. Viviani
92'
Желтая карточка
Марко Манкосу
91'
Замена
Кристиан Далле Мура
Бьяджо Меккарьелло
Конец основного времени (1:1)
Начало первого дополнительного тайма
Замена
Томмазо Бальданци
Рэзван Марин
84'
Замена
Якопо Фаццини
Недим Байрами
83'
82'
ГОЛ! 1:1
Lorenzo Dickmann
ГОЛ! 1:0
Nicolò Cambiaghi
80'
70'
Замена
F. Viviani
Сальваторе Эспозито
Замена
Nicolò Cambiaghi
Маттиа Дестро
69'
Замена
Лео Штулац
Филиппо Бандинелли
56'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Филиппо Бандинелли
37'
34'
Желтая карточка
Никколо Дзанеллато
Желтая карточка
Петар Стоянович
19'
Начало матча

Прошлые матчи

20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:00
Эмполи
2 : 4
СПАЛ
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:00
Эмполи
2
СПАЛ
4
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 17:00
СПАЛ
2 : 2
Эмполи
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 17:00
СПАЛ
2
Эмполи
2

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