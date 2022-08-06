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|мин
|
-
Стоянович
Петар Стоянович
|123
|
-
Штулац
Лео Штулац
|56
|
-
Nicolò Cambiaghi
Nicolò Cambiaghi
80'
|69
|
-
Байрами
Недим Байрами
|123
|
-
Бандинелли
Филиппо Бандинелли
|123
|
-
Бальданци
Томмазо Бальданци
|84
|
-
Фаццини
Якопо Фаццини
|83
|Запасные
|
-
Марин
Рэзван Марин
39
|
-
Дестро
Маттиа Дестро
54
|Главный тренер
|
Аурелио Андреаццоли
|мин
|
-
Манкосу
Марко Манкосу
|123
|
-
Дзанеллато
Никколо Дзанеллато
|123
|
-
Далле Мура
Кристиан Далле Мура
|91
|
-
Lorenzo Dickmann
Lorenzo Dickmann
82'
|123
|
-
F. Viviani
F. Viviani
|70
|Запасные
|
-
Меккарьелло
Бьяджо Меккарьелло
32
|
-
Эспозито
Сальваторе Эспозито
53
|Главный тренер
|
Луиджи Ди Бьяджо
События
Матч окончен 1:2
Желтая карточка
109'
Конец первого доп.тайма (1:1)
Начало второго дополнительного тайма
Начало второго дополнительного тайма
100'
Желтая карточка
94'
Желтая карточка
92'
Желтая карточка
91'
Конец основного времени (1:1)
Начало первого дополнительного тайма
Начало первого дополнительного тайма
Замена
84'
Замена
83'
82'
ГОЛ! 1:1
ГОЛ! 1:0
80'
70'
Замена
Замена
69'
Замена
56'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
37'
34'
Желтая карточка
Желтая карточка
19'
Начало матча