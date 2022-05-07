Александр Нестеров

№54
Защитник
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Ближайший матч
Акрон - Текстильщик
Команда
Акрон
Гражданство
Россия
Возраст
22
Рост
190
Вес
75
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
россия. фнл
07.05.2022 07 мая 2022 сб 0:00
Акрон
-:-
Текстильщик
07.05.2022 07 мая 2022 сб 0:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Акрон
-
Текстильщик
-
27.11.2021 27 нояб. 2021 сб 14:00
Акрон
0 : 3
Оренбург
27.11.2021 27 нояб. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Акрон
0
Оренбург
3
был в запасе
21.11.2021 21 нояб. 2021 вс 14:00
Акрон
3 : 3
Томь
21.11.2021 21 нояб. 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Акрон
3
Томь
3
был в запасе
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 18:00
Акрон
2 : 0
Факел
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Акрон
2
Факел
0
был в запасе
06.11.2021 06 нояб. 2021 сб 14:00
Акрон
2 : 0
Металлург
06.11.2021 06 нояб. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Акрон
2
Металлург
0
был в запасе
23.10.2021 23 окт. 2021 сб 15:00
Акрон
2 : 1
Олимп-Долгопрудный
23.10.2021 23 окт. 2021 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Акрон
2
Олимп-Долгопрудный
1
был в запасе
13.10.2021 13 окт. 2021 ср 18:00
Акрон
2 : 1
Алания
13.10.2021 13 окт. 2021 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Акрон
2
Алания
1
был в запасе
25.09.2021 25 сент. 2021 сб 17:00
Акрон
1 : 0
Торпедо
25.09.2021 25 сент. 2021 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Акрон
1
Торпедо
0
был в запасе
15.09.2021 15 сент. 2021 ср 18:00
Акрон
0 : 0
КАМАЗ
15.09.2021 15 сент. 2021 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Акрон
0
КАМАЗ
0
был в запасе
05.09.2021 05 сент. 2021 вс 18:00
Акрон
1 : 3
Нефтехимик
05.09.2021 05 сент. 2021 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Акрон
1
Нефтехимик
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
31.07.2021 31 июля 2021 сб 17:00
Акрон
0 : 0
Балтика
31.07.2021 31 июля 2021 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Акрон
0
Балтика
0
был в запасе
17.07.2021 17 июля 2021 сб 16:00
Акрон
1 : 0
Волгарь
17.07.2021 17 июля 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Акрон
1
Волгарь
0
был в запасе
10.07.2021 10 июля 2021 сб 16:00
Акрон
1 : 2
СКА-Хабаровск
10.07.2021 10 июля 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Акрон
1
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 18:00
Балтика
2 : 0
Акрон
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Балтика
2
Акрон
0
был в запасе
31.10.2021 31 окт. 2021 вс 15:00
Волгарь
1 : 0
Акрон
31.10.2021 31 окт. 2021 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
1
Акрон
0
был в запасе
19.09.2021 19 сент. 2021 вс 17:00
Краснодар-2
2 : 0
Акрон
60'
60'
60'
19.09.2021 19 сент. 2021 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Краснодар-2
2
Акрон
0
был в запасе
11.09.2021 11 сент. 2021 сб 16:00
Ротор
1 : 2
Акрон
11.09.2021 11 сент. 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Ротор
1
Акрон
2
был в запасе
29.08.2021 29 авг. 2021 вс 19:00
Велес
1 : 1
Акрон
29.08.2021 29 авг. 2021 вс 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Велес
1
Акрон
1
был в запасе
21.08.2021 21 авг. 2021 сб 17:00
Оренбург
1 : 0
Акрон
21.08.2021 21 авг. 2021 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Оренбург
1
Акрон
0
был в запасе
15.08.2021 15 авг. 2021 вс 13:00
Томь
2 : 1
Акрон
15.08.2021 15 авг. 2021 вс 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Томь
2
Акрон
1
был в запасе