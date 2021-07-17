Акрон - Волгарь: 17 июля 2021 смотреть онлайн

Акрон
Тольятти
-:-

Акрон - Волгарь: 17 июля 2021 смотреть онлайн

Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
17 июля 2021, -:- МСК
17.07.2021, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Акрон
мин
10
Газданов
Артур Газданов
13
Садыков
Булат Садыков
1
Волков
Сергей Волков
3
Литвин
Дмитрий Литвин
50
Феррейра
Херман Феррейра
19
Гогричиани
Гоча Гогричиани
44
Чичерин
Никита Чичерин
18
Килин
Антон Килин
27
Чудин
Иван Чудин
77
Баланович
Сергей Баланович
90
Делькин
Артем Делькин
Запасные
70
Гойло
Никита Гойло
-
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
-
66
Жестоков
Максим Жестоков
-
5
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
8
Герюгов
Азнаур Герюгов
-
11
Квеквескири
Даур Квеквескири
-
33
Бидловский
Давид Бидловский
-
87
Потапов
Андрей Потапов
-
61
Босов
Александр Босов
-
22
Эмини
Сефер Эмини
-
9
Майрович
Максим Майрович
-
99
Нихаев
Всеволод Нихаев
-
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Волгарь
мин
-
Хомуха
Иван Хомуха
-
Бердников
Алексей Бердников
-
Агаларов
Гамид Агаларов
Главный тренер
Виталий Панов

Прошлые матчи

08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
Волгарь
1 : 1
Акрон
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
Волгарь
1
Акрон
1
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
Акрон
0 : 3
Волгарь
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
Акрон
0
Волгарь
3

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