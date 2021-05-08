Волгарь - Акрон: 08 мая 2021 смотреть онлайн

Волгарь
Астрахань
-:-

Волгарь - Акрон: 08 мая 2021 смотреть онлайн

Акрон
Тольятти
ФНЛ, 41 тур

ФНЛ,

41 тур

Россия
8 мая 2021, -:- МСК
8.05.2021, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

Волгарь
мин
5
Хомуха
Иван Хомуха
11
Болонин
Александр Болонин
27
Журавлёв
Юрий Журавлёв
77
Бердников
Алексей Бердников
20
Полубояринов
Данил Полубояринов
30
Саганович
Дмитрий Саганович
7
Павлишин
Алексей Павлишин
95
Погосов
Артем Погосов
4
Локтионов
Роман Локтионов
23
Емельянов
Данила Емельянов
79
Юсупов
Артём Юсупов
Запасные
22
Антипин
Станислав Антипин
-
6
Ведерников
Данила Ведерников
-
14
Зенин
Андрей Зенин
-
18
Мендель
Андрей Мендель
-
81
Николаев
Олег Николаев
-
10
Пугачев
Юрий Пугачев
-
24
Белоус
Илья Белоус
-
15
Сергеев
Виктор Сергеев
-
71
Бутенко
Александр Бутенко
-
97
Albert Gabaraev
Albert Gabaraev
-
72
Daniil Gorovykh
Daniil Gorovykh
-
Акрон
мин
10
Газданов
Артур Газданов
1
Волков
Сергей Волков
3
Литвин
Дмитрий Литвин
99
Нихаев
Всеволод Нихаев
55
Феррейра
Херман Феррейра
5
Пьянченко
Василий Пьянченко
44
Чичерин
Никита Чичерин
18
Килин
Антон Килин
9
Майрович
Максим Майрович
77
Баланович
Сергей Баланович
90
Делькин
Артем Делькин
Запасные
32
Колесников
Даниил Колесников
-
66
Жестоков
Максим Жестоков
-
13
Садыков
Булат Садыков
-
23
Причиненко
Станислав Причиненко
-
11
Квеквескири
Даур Квеквескири
-
37
Бидловский
Давид Бидловский
-
87
Потапов
Андрей Потапов
-
61
Босов
Александр Босов
-
22
Эмини
Сефер Эмини
-
7
Гираев
Карим Гираев
-
68
Efim Boytsov
Efim Boytsov
-

Прошлые матчи

11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
Акрон
0 : 3
Волгарь
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
Акрон
0
Волгарь
3

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