Велес - Акрон: 29 августа 2021 смотреть онлайн

Велес
Москва
-:-

Велес - Акрон: 29 августа 2021 смотреть онлайн

Акрон
Тольятти
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
29 авг. 2021, -:- МСК
29.08.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее
Велес
мин
10
Кирсанов
Никита Кирсанов
98
Овчинников
Павел Овчинников
11
Галоян
Артур Галоян
24
Кахидзе
Александр Кахидзе
7
Фищенко
Руслан Фищенко
88
Майга
Мамаду Майга
77
Котов
Павел Котов
22
Родионов
Кирилл Родионов
5
Елисеев
Александр Елисеев
91
Федчук
Артем Федчук
19
Н'Диайе
Лассана Н'Диайе
Запасные
35
Косаревский
Петр Косаревский
-
42
Вакулич
Алексей Вакулич
-
33
Гаракоев
Сейт-Даут Гаракоев
-
20
Малания
Диего Малания
-
47
Джамалутдинов
Тамирлан Джамалутдинов
-
21
Баев
Алексей Баев
-
17
Боковой
Андрей Боковой
-
97
Йосипой
Мариус Йосипой
-
Главный тренер
Дмитрий Безняк
Акрон
мин
10
Газданов
Артур Газданов
13
Садыков
Булат Садыков
1
Волков
Сергей Волков
3
Литвин
Дмитрий Литвин
50
Феррейра
Херман Феррейра
19
Гогричиани
Гоча Гогричиани
44
Чичерин
Никита Чичерин
18
Килин
Антон Килин
27
Чудин
Иван Чудин
77
Баланович
Сергей Баланович
90
Делькин
Артем Делькин
Запасные
70
Гойло
Никита Гойло
-
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
-
66
Жестоков
Максим Жестоков
-
5
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
8
Герюгов
Азнаур Герюгов
-
11
Квеквескири
Даур Квеквескири
-
33
Бидловский
Давид Бидловский
-
87
Потапов
Андрей Потапов
-
61
Босов
Александр Босов
-
22
Эмини
Сефер Эмини
-
9
Майрович
Максим Майрович
-
99
Нихаев
Всеволод Нихаев
-
Главный тренер
Владимир Жапалэу

Прошлые матчи

27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
Велес
1 : 1
Акрон
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
Велес
1
Акрон
1
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 15:00
Акрон
0 : 1
Велес
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 15:00
Акрон
0
Велес
1