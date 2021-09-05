Акрон - Нефтехимик: 05 сентября 2021 смотреть онлайн

Акрон
Тольятти
-:-

Акрон - Нефтехимик: 05 сентября 2021 смотреть онлайн

Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 9 тур

ФНЛ,

9 тур

Россия
5 сент. 2021, -:- МСК
5.09.2021, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

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Акрон
мин
10
Газданов
Артур Газданов
13
Садыков
Булат Садыков
1
Волков
Сергей Волков
3
Литвин
Дмитрий Литвин
50
Феррейра
Херман Феррейра
19
Гогричиани
Гоча Гогричиани
44
Чичерин
Никита Чичерин
18
Килин
Антон Килин
27
Чудин
Иван Чудин
77
Баланович
Сергей Баланович
90
Делькин
Артем Делькин
Запасные
70
Гойло
Никита Гойло
-
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
-
66
Жестоков
Максим Жестоков
-
5
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
8
Герюгов
Азнаур Герюгов
-
11
Квеквескири
Даур Квеквескири
-
33
Бидловский
Давид Бидловский
-
87
Потапов
Андрей Потапов
-
61
Босов
Александр Босов
-
22
Эмини
Сефер Эмини
-
9
Майрович
Максим Майрович
-
99
Нихаев
Всеволод Нихаев
-
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Нефтехимик
мин
18
Исупов
Вячеслав Исупов
10
Уридия
Мераби Уридия
94
Первушин
Федор Первушин
5
Потапов
Лев Потапов
12
Ширяев
Максим Ширяев
89
Яковлев
Михаил Яковлев
37
Юшин
Александр Юшин
4
Семенов
Андрей Семенов
44
Калугин
Никита Калугин
95
Петров
Илья Петров
97
Котик
Артем Котик
Запасные
27
Голубев
Андрей Голубев
-
51
Агапов
Илья Агапов
-
29
Денисов
Роман Денисов
-
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
-
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
-
54
Калачев
Илья Калачев
-
17
Канаев
Михаил Канаев
-
2
Ситдиков
Марат Ситдиков
-
88
Артемчук
Максим Артемчук
-
Главный тренер
Кирилл Новиков

Прошлые матчи

17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
Нефтехимик
3 : 2
Акрон
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
Нефтехимик
3
Акрон
2
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 15:00
Акрон
3 : 4
Нефтехимик
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 15:00
Акрон
3
Нефтехимик
4