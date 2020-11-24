Игорь Дивеев
№78
Защитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 сент. 1999 (21) год
Рост
190
Вес
83
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Мне лучше бездарный Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает». Черчесов объяснился после Сербии
#Станислав Черчесов
24 ноября 2020, 21:16
Разобрались, почему Жиго стал лучшим бомбардиром «Спартака». Просто он хочет забивать, а Кононов поддерживает
#Самуэль Жиго
14 сентября 2019, 18:18
# новости спорта
Дивеев – лучший молодой игрок года в РПЛ
18 декабря 2020, 15:25
Дивеев – лучший молодой игрок РПЛ в 2020 году
05 декабря 2020, 20:04
Три игрока сборной России травмировались по итогам матча с Сербией
19 ноября 2020, 15:40
Молодежная сборная России обыграла Болгарию
04 сентября 2020, 21:14