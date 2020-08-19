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Анхель Ди Мария
№11
Полузащитник
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Команда
ПСЖ
Возраст
33
Рост
180
Вес
75
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Игроки «ПСЖ» наступали на соперников и устраивали потасовки. Потом обвинили судью: «Он нас посылал»
#ПСЖ
05 мая, 00:36
Как звезды «ПСЖ» играли в больших финалах
#ПСЖ
19 августа 2020, 01:51
Ди Мария – это страдание. Работал в шахте, голодал и колол обезбол на чемпионате мира
#Анхель Ди Мария
03 июня 2020, 12:55
Ди Мария лечился стволовыми клетками и порвал письмо «Реала». Все – ради финала чемпионата мира
#Анхель Ди Мария
01 апреля 2020, 21:05
«ПСЖ» не парится без Неймара и Мбаппе, потому что есть ураганный Ди Мария – дубль и идеальный первый тайм с «Реалом»
#Анхель Ди Мария
19 сентября 2019, 00:31
11 лет назад Месси выиграл единственный трофей с Аргентиной. Вот как это получилось
#Лионель Месси
23 августа 2019, 21:02