Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Иван Франческини
№21
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
Рома
3 : 2
Торино
37'
37'
37'
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Рома
3
Торино
2
минуты: 1' - 90'
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
Торино
2 : 3
Дженоа
40'
40'
40'
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
40'
минуты: 1' - 75'
Торино
2
Дженоа
3
минуты: 1' - 75'
17.05.2009
17 мая 2009
вс
16:00
Наполи
1 : 2
Торино
17.05.2009
17 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
1
Торино
2
минуты: 1' - 90'
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
Торино
1 : 1
Болонья
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
3.05.2009
3 мая 2009
вс
16:00
Фиорентина
1 : 0
Торино
3.05.2009
3 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Торино
0
минуты: 1' - 90'
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
Торино
1 : 0
Сиена
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Сиена
0
минуты: 1' - 90'
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
21:30
Милан
5 : 1
Торино
30'
30'
30'
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Милан
5
Торино
1
минуты: 1' - 90'
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
Торино
2 : 1
Катания
27'
27'
27'
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Торино
2
Катания
1
минуты: 1' - 90'
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
16:00
Палермо
1 : 0
Торино
78'
78'
78'
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 80'
Палермо
1
Торино
0
минуты: 1' - 80'
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
Торино
1 : 0
Наполи
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
был в запасе
Торино
1
Наполи
0
был в запасе
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
17:00
Сиена
1 : 0
Торино
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
17:00
был в запасе
Сиена
1
Торино
0
был в запасе
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
22:30
Торино
2 : 2
Милан
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
22:30
был в запасе
Торино
2
Милан
2
был в запасе