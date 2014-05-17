Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Алессио Сесту
№19
Полузащитник
Подписаться
Команда
Брешиа
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009/2010
2008/2009
17.05.2014
17 мая 2014
сб
21:45
Удинезе
3 : 3
Сампдория
17.05.2014
17 мая 2014
сб
21:45
был в запасе
Удинезе
3
Сампдория
3
был в запасе
11.05.2014
11 мая 2014
вс
16:00
Сампдория
2 : 5
Наполи
11.05.2014
11 мая 2014
вс
16:00
был в запасе
Сампдория
2
Наполи
5
был в запасе
4.05.2014
4 мая 2014
вс
16:00
Парма
2 : 0
Сампдория
4.05.2014
4 мая 2014
вс
16:00
минуты: 66' - 90'
Парма
2
Сампдория
0
минуты: 66' - 90'
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
16:00
Сампдория
2 : 1
Кьево
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
16:00
был в запасе
Сампдория
2
Кьево
1
был в запасе
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
16:00
Сампдория
0 : 4
Интер
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
16:00
был в запасе
Сампдория
0
Интер
4
был в запасе
6.04.2014
6 апр. 2014
вс
13:30
Лацио
2 : 0
Сампдория
6.04.2014
6 апр. 2014
вс
13:30
был в запасе
Лацио
2
Сампдория
0
был в запасе
30.03.2014
30 марта 2014
вс
16:00
Сампдория
0 : 0
Фиорентина
30.03.2014
30 марта 2014
вс
16:00
был в запасе
Сампдория
0
Фиорентина
0
был в запасе
9.03.2014
9 марта 2014
вс
17:00
Сампдория
4 : 2
Ливорно
9.03.2014
9 марта 2014
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
4
Ливорно
2
был в запасе
2.03.2014
2 марта 2014
вс
17:00
Торино
0 : 2
Сампдория
2.03.2014
2 марта 2014
вс
17:00
был в запасе
Торино
0
Сампдория
2
был в запасе
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
17:00
Сампдория
0 : 2
Милан
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
0
Милан
2
был в запасе
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
22:45
Рома
3 : 0
Сампдория
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
22:45
был в запасе
Рома
3
Сампдория
0
был в запасе
9.02.2014
9 февр. 2014
вс
17:00
Сампдория
1 : 0
Кальяри
9.02.2014
9 февр. 2014
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
1
Кальяри
0
был в запасе
3.02.2014
3 февр. 2014
пн
22:45
Дженоа
0 : 1
Сампдория
3.02.2014
3 февр. 2014
пн
22:45
минуты: 78' - 90'
Дженоа
0
Сампдория
1
минуты: 78' - 90'
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
20:00
Наполи
1 : 1
Кьево
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
20:00
был в запасе
Наполи
1
Кьево
1
был в запасе
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
17:00
Кьево
1 : 2
Парма
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
17:00
был в запасе
Кьево
1
Парма
2
был в запасе
13.01.2014
13 янв. 2014
пн
22:59
Интер
1 : 1
Кьево
13.01.2014
13 янв. 2014
пн
22:59
был в запасе
Интер
1
Кьево
1
был в запасе
5.01.2014
5 янв. 2014
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Кальяри
5.01.2014
5 янв. 2014
вс
17:00
минуты: 56' - 90'
Кьево
0
Кальяри
0
минуты: 56' - 90'
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
17:00
Торино
4 : 1
Кьево
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
17:00
минуты: 77' - 90'
Торино
4
Кьево
1
минуты: 77' - 90'
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
17:00
Кьево
0 : 1
Сампдория
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2013
8 дек. 2013
вс
17:00
Сассуоло
0 : 1
Кьево
8.12.2013
8 дек. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 67'
Сассуоло
0
Кьево
1
минуты: 1' - 67'
Показать все игры