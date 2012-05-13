Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Морис Карроццьери
№80
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2008/2009
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:45
Кьево
1 : 0
Лечче
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Кьево
1
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
2.05.2012
2 мая 2012
ср
21:45
Ювентус
1 : 1
Лечче
45'
45'
45'
2.05.2012
2 мая 2012
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
1
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
16:00
Лечче
1 : 2
Парма
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
16:00
был в запасе
Лечче
1
Парма
2
был в запасе
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
16:00
Лечче
0 : 2
Наполи
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
16:00
был в запасе
Лечче
0
Наполи
2
был в запасе
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
Лацио
1 : 1
Лечче
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
был в запасе
Лацио
1
Лечче
1
был в запасе
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
Катания
1 : 2
Лечче
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
был в запасе
Катания
1
Лечче
2
был в запасе
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
16:00
Лечче
4 : 2
Рома
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
16:00
был в запасе
Лечче
4
Рома
2
был в запасе
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:00
Милан
2 : 0
Лечче
55'
55'
55'
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 75'
Милан
2
Лечче
0
минуты: 1' - 75'
4.03.2012
4 марта 2012
вс
17:00
Лечче
2 : 2
Дженоа
70'
70'
70'
4.03.2012
4 марта 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
Дженоа
2
минуты: 1' - 90'
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
Кальяри
1 : 2
Лечче
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
1
Лечче
2
минуты: 1' - 90'
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
14:30
Лечче
4 : 1
Сиена
55'
55'
55'
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Лечче
4
Сиена
1
минуты: 1' - 90'
5.02.2012
5 февр. 2012
вс
17:00
Лечче
0 : 0
Болонья
68'
68'
68'
5.02.2012
5 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
0
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:00
Парма
3 : 3
Лечче
9'
9'
9'
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Парма
3
Лечче
3
минуты: 1' - 90'
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
22:45
Рома
2 : 1
Лечче
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
22:45
минуты: 1' - 39'
Рома
2
Лечче
1
минуты: 1' - 39'
6.11.2011
6 нояб. 2011
вс
17:00
Чезена
0 : 1
Лечче
15'
15'
15'
6.11.2011
6 нояб. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Чезена
0
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
17:00
Лечче
1 : 1
Новара
34'
34'
34'
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
1
Новара
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
21:45
Палермо
2 : 0
Лечче
79'
79'
79'
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Палермо
2
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
13:30
Лечче
3 : 4
Милан
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
13:30
был в запасе
Лечче
3
Милан
4
был в запасе
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
16:00
Дженоа
0 : 0
Лечче
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
16:00
был в запасе
Дженоа
0
Лечче
0
был в запасе