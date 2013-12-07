Горан Попов
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Македония
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
7.12.2013 7 дек. 2013 сб 18:00
Вест Бромвич
0 : 2
Норвич Сити
7.12.2013 7 дек. 2013 сб 18:00
был в запасе
Вест Бромвич
0
Норвич Сити
2
был в запасе
4.12.2013 4 дек. 2013 ср 22:59
Вест Бромвич
2 : 3
Манчестер Сити
4.12.2013 4 дек. 2013 ср 22:59
был в запасе
Вест Бромвич
2
Манчестер Сити
3
был в запасе
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 20:30
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Вест Бромвич
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 20:30
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
2
Вест Бромвич
1
был в запасе
25.11.2013 25 нояб. 2013 пн 22:59
Вест Бромвич
2 : 2
Астон Вилла
25.11.2013 25 нояб. 2013 пн 22:59
минуты: 1' - 82'
Вест Бромвич
2
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 82'
9.11.2013 9 нояб. 2013 сб 18:00
Челси
2 : 2
Вест Бромвич
9.11.2013 9 нояб. 2013 сб 18:00
минуты: 89' - 90'
Челси
2
Вест Бромвич
2
минуты: 89' - 90'
2.11.2013 2 нояб. 2013 сб 18:00
Вест Бромвич
2 : 0
Кристал Пэлас
2.11.2013 2 нояб. 2013 сб 18:00
был в запасе
Вест Бромвич
2
Кристал Пэлас
0
был в запасе
6.10.2013 6 окт. 2013 вс 18:00
Вест Бромвич
1 : 1
Арсенал
6.10.2013 6 окт. 2013 вс 18:00
был в запасе
Вест Бромвич
1
Арсенал
1
был в запасе
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Вест Бромвич
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 17:00
был в запасе
Манчестер Юнайтед
1
Вест Бромвич
2
был в запасе
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 17:00
Вест Бромвич
3 : 0
Сандерленд
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 17:00
был в запасе
Вест Бромвич
3
Сандерленд
0
был в запасе
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 17:00
Фулхэм
1 : 1
Вест Бромвич
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 17:00
был в запасе
Фулхэм
1
Вест Бромвич
1
был в запасе
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 17:00
Эвертон
0 : 0
Вест Бромвич
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 17:00
был в запасе
Эвертон
0
Вест Бромвич
0
был в запасе
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 17:00
Вест Бромвич
0 : 1
Саутгемптон
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 17:00
был в запасе
Вест Бромвич
0
Саутгемптон
1
был в запасе