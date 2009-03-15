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Ферейра Да Роса Эмерсон
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2008/2009
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
Сиена
1 : 5
Милан
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Сиена
1
Милан
5
был в запасе
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
Милан
3 : 0
Аталанта
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Милан
3
Аталанта
0
был в запасе
01.03.2009
01 марта 2009
вс
17:00
Сампдория
2 : 1
Милан
01.03.2009
01 марта 2009
вс
17:00
минуты: 68' - 90'
Сампдория
2
Милан
1
минуты: 68' - 90'
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
17:00
Милан
1 : 0
Кальяри
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
17:00
был в запасе
Милан
1
Кальяри
0
был в запасе
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
22:30
Интер
2 : 1
Милан
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
22:30
был в запасе
Интер
2
Милан
1
был в запасе
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
22:45
Лацио
0 : 3
Милан
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
22:45
был в запасе
Лацио
0
Милан
3
был в запасе
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
22:30
Ювентус
4 : 2
Милан
35'
35'
35'
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
22:30
минуты: 1' - 46'
Ювентус
4
Милан
2
минуты: 1' - 46'
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
Милан
1 : 0
Катания
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Милан
1
Катания
0
минуты: 1' - 46'
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
22:30
Палермо
3 : 1
Милан
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
22:30
минуты: 58' - 90'
Палермо
3
Милан
1
минуты: 58' - 90'
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
22:30
Торино
2 : 2
Милан
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
22:30
минуты: 73' - 90'
Торино
2
Милан
2
минуты: 73' - 90'