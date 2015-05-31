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Чезаре Натали
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
Сассуоло
3 : 1
Дженоа
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
был в запасе
Сассуоло
3
Дженоа
1
был в запасе
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
Удинезе
0 : 1
Сассуоло
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Удинезе
0
Сассуоло
1
был в запасе
17.05.2015
17 мая 2015
вс
13:30
Сассуоло
3 : 2
Милан
17.05.2015
17 мая 2015
вс
13:30
был в запасе
Сассуоло
3
Милан
2
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
Чезена
2 : 3
Сассуоло
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
минуты: 85' - 90'
Чезена
2
Сассуоло
3
минуты: 85' - 90'
02.05.2015
02 мая 2015
сб
21:45
Сассуоло
0 : 0
Палермо
02.05.2015
02 мая 2015
сб
21:45
минуты: 84' - 90'
Сассуоло
0
Палермо
0
минуты: 84' - 90'
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Сассуоло
0 : 3
Рома
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
был в запасе
Сассуоло
0
Рома
3
был в запасе
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
Верона
3 : 2
Сассуоло
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Верона
3
Сассуоло
2
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
Аталанта
2 : 1
Сассуоло
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Аталанта
2
Сассуоло
1
был в запасе
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:00
Сассуоло
1 : 0
Кьево
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:00
минуты: 73' - 90'
Сассуоло
1
Кьево
0
минуты: 73' - 90'
22.03.2015
22 марта 2015
вс
14:30
Эмполи
3 : 1
Сассуоло
22.03.2015
22 марта 2015
вс
14:30
был в запасе
Эмполи
3
Сассуоло
1
был в запасе
15.03.2015
15 марта 2015
вс
17:00
Сассуоло
4 : 1
Парма
15.03.2015
15 марта 2015
вс
17:00
был в запасе
Сассуоло
4
Парма
1
был в запасе
09.03.2015
09 марта 2015
пн
23:00
Ювентус
1 : 0
Сассуоло
09.03.2015
09 марта 2015
пн
23:00
был в запасе
Ювентус
1
Сассуоло
0
был в запасе