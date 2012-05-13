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Стивен Хант
№12
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:00
Уиган Атлетик
3 : 2
Вулверхэмптон
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 59'
Уиган Атлетик
3
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 59'
6.05.2012
6 мая 2012
вс
16:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Эвертон
6.05.2012
6 мая 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Вулверхэмптон
0
Эвертон
0
минуты: 1' - 90'
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
17:00
Суонси
4 : 4
Вулверхэмптон
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
17:00
минуты: 76' - 90'
Суонси
4
Вулверхэмптон
4
минуты: 76' - 90'
31.03.2012
31 марта 2012
сб
17:00
Вулверхэмптон
2 : 3
Болтон
31.03.2012
31 марта 2012
сб
17:00
был в запасе
Вулверхэмптон
2
Болтон
3
был в запасе
18.03.2012
18 марта 2012
вс
16:30
Вулверхэмптон
0 : 5
Манчестер Юнайтед
18.03.2012
18 марта 2012
вс
16:30
был в запасе
Вулверхэмптон
0
Манчестер Юнайтед
5
был в запасе
4.03.2012
4 марта 2012
вс
17:05
Фулхэм
5 : 0
Вулверхэмптон
4.03.2012
4 марта 2012
вс
17:05
минуты: 84' - 90'
Фулхэм
5
Вулверхэмптон
0
минуты: 84' - 90'
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 2
Вулверхэмптон
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
18:00
минуты: 86' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
2
Вулверхэмптон
2
минуты: 86' - 90'
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
16:30
Вулверхэмптон
1 : 5
Вест Бромвич
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
16:30
был в запасе
Вулверхэмптон
1
Вест Бромвич
5
был в запасе
4.02.2012
4 февр. 2012
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Вулверхэмптон
4.02.2012
4 февр. 2012
сб
18:00
был в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
1
Вулверхэмптон
2
был в запасе
31.01.2012
31 янв. 2012
вт
22:45
Вулверхэмптон
0 : 3
Ливерпуль
31.01.2012
31 янв. 2012
вт
22:45
минуты: 61' - 90'
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
3
минуты: 61' - 90'
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
18:00
Вулверхэмптон
2 : 3
Астон Вилла
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
18:00
был в запасе
Вулверхэмптон
2
Астон Вилла
3
был в запасе
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
18:00
Тоттенхэм
1 : 1
Вулверхэмптон
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
18:00
минуты: 67' - 90'
Тоттенхэм
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 67' - 90'
2.01.2012
2 янв. 2012
пн
18:00
Вулверхэмптон
1 : 2
Челси
2.01.2012
2 янв. 2012
пн
18:00
был в запасе
Вулверхэмптон
1
Челси
2
был в запасе
31.12.2011
31 дек. 2011
сб
18:00
Болтон
1 : 1
Вулверхэмптон
31.12.2011
31 дек. 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 82'
Болтон
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 82'
27.12.2011
27 дек. 2011
вт
18:00
Арсенал
1 : 1
Вулверхэмптон
27.12.2011
27 дек. 2011
вт
18:00
минуты: 1' - 85'
Арсенал
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 85'
20.12.2011
20 дек. 2011
вт
22:45
Вулверхэмптон
2 : 2
Норвич Сити
32'
32'
32'
20.12.2011
20 дек. 2011
вт
22:45
минуты: 1' - 75'
Вулверхэмптон
2
Норвич Сити
2
минуты: 1' - 75'
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
18:00
Вулверхэмптон
1 : 2
Сток Сити
17'
17'
17'
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
18:00
17'
минуты: 1' - 79'
Вулверхэмптон
1
Сток Сити
2
минуты: 1' - 79'
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Вулверхэмптон
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
минуты: 70' - 90'
Манчестер Юнайтед
4
Вулверхэмптон
1
минуты: 70' - 90'
4.12.2011
4 дек. 2011
вс
19:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Сандерленд
4.12.2011
4 дек. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 66'
Вулверхэмптон
2
Сандерленд
1
минуты: 1' - 66'
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
18:00
Эвертон
2 : 1
Вулверхэмптон
37'
72'
37'
72'
37'
72'
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
18:00
37'
минуты: 1' - 90'
Эвертон
2
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90'
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