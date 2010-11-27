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Паскаль Шимбонда
№39
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
7 : 1
Блэкберн
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Манчестер Юнайтед
7
Блэкберн
1
минуты: 1' - 90'
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
16:30
Блэкберн
2 : 0
Астон Вилла
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
16:30
минуты: 46' - 90'
Блэкберн
2
Астон Вилла
0
минуты: 46' - 90'
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
18:00
Тоттенхэм
4 : 2
Блэкберн
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Тоттенхэм
4
Блэкберн
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Блэкберн
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
1
Блэкберн
2
минуты: 1' - 90'
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
18:00
Блэкберн
2 : 1
Уиган Атлетик
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
18:00
минуты: 86' - 90'
Блэкберн
2
Уиган Атлетик
1
минуты: 86' - 90'
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
17:00
Ливерпуль
2 : 1
Блэкберн
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
17:00
был в запасе
Ливерпуль
2
Блэкберн
1
был в запасе
18.10.2010
18 окт. 2010
пн
22:00
Блэкберн
0 : 0
Сандерленд
18.10.2010
18 окт. 2010
пн
22:00
был в запасе
Блэкберн
0
Сандерленд
0
был в запасе
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
17:00
Сток Сити
1 : 0
Блэкберн
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
17:00
был в запасе
Сток Сити
1
Блэкберн
0
был в запасе
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
Блэкпул
1 : 2
Блэкберн
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
был в запасе
Блэкпул
1
Блэкберн
2
был в запасе
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
17:00
Блэкберн
1 : 1
Фулхэм
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
17:00
был в запасе
Блэкберн
1
Фулхэм
1
был в запасе
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
17:00
Манчестер Сити
1 : 1
Блэкберн
81'
81'
81'
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
17:00
минуты: 46' - 90'
Манчестер Сити
1
Блэкберн
1
минуты: 46' - 90'
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
14:45
Блэкберн
1 : 2
Арсенал
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
14:45
был в запасе
Блэкберн
1
Арсенал
2
был в запасе
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
17:00
Блэкберн
1 : 0
Эвертон
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
17:00
был в запасе
Блэкберн
1
Эвертон
0
был в запасе