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Лента
Матч-центр
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Леонардо Глаубер
№27
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
22:05
Бухарест
1 : 3
ПСВ
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
22:05
был в запасе
Бухарест
1
ПСВ
3
был в запасе
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
20:00
Хапоэль
0 : 1
Бухарест
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
20:00
был в запасе
Хапоэль
0
Бухарест
1
был в запасе