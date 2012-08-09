Бухарест

Бухарест
Подписаться
Сайт
Страна
Румыния
Стадион
Гюлешти-Валентин Станческу
Лента
Состав
Таблица
Результаты

Таблица

Подробнее
Результаты
09.08.2012 09 авг. 2012 чт 21:30
Бухарест
1 : 0
Херенвен
09.08.2012 09 авг. 2012 чт 21:30
3 раунд
Бухарест
1
Херенвен
0
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
02.08.2012 02 авг. 2012 чт 20:30
Херенвен
4 : 0
Бухарест
02.08.2012 02 авг. 2012 чт 20:30
3 раунд
Херенвен
4
Бухарест
0
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
26.07.2012 26 июля 2012 чт 19:30
МюПа
0 : 2
Бухарест
26.07.2012 26 июля 2012 чт 19:30
2 раунд
МюПа
0
Бухарест
2
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
19.07.2012 19 июля 2012 чт 20:30
Бухарест
3 : 1
МюПа
19.07.2012 19 июля 2012 чт 20:30
2 раунд
Бухарест
3
МюПа
1
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Подробнее