Херенвен

Херенвен
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Страна
Нидерланды
Стадион
Абе Ленстра
Тренер
Фоппе де Хаан
Ф. де Хаан
Лента
Состав
Таблица
Результаты

Таблица

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Результаты
30.08.2012 30 авг. 2012 чт 20:00
Херенвен
1 : 2
Мольде
30.08.2012 30 авг. 2012 чт 20:00
4 раунд
Херенвен
1
Мольде
2
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
23.08.2012 23 авг. 2012 чт 20:00
Мольде
2 : 0
Херенвен
23.08.2012 23 авг. 2012 чт 20:00
4 раунд
Мольде
2
Херенвен
0
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
09.08.2012 09 авг. 2012 чт 21:30
Бухарест
1 : 0
Херенвен
09.08.2012 09 авг. 2012 чт 21:30
3 раунд
Бухарест
1
Херенвен
0
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
02.08.2012 02 авг. 2012 чт 20:30
Херенвен
4 : 0
Бухарест
02.08.2012 02 авг. 2012 чт 20:30
3 раунд
Херенвен
4
Бухарест
0
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
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