МюПа

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Результаты
24.07.2014 24 июля 2014 чт 18:30
МюПа
0 : 0
Динамо
24.07.2014 24 июля 2014 чт 18:30
2 раунд
МюПа
0
Динамо
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
17.07.2014 17 июля 2014 чт 18:30
Динамо
3 : 0
МюПа
17.07.2014 17 июля 2014 чт 18:30
2 раунд
Динамо
3
МюПа
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
10.07.2014 10 июля 2014 чт 21:00
ИФ
0 : 0
МюПа
10.07.2014 10 июля 2014 чт 21:00
1 раунд
ИФ
0
МюПа
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
03.07.2014 03 июля 2014 чт 18:30
МюПа
1 : 0
ИФ
03.07.2014 03 июля 2014 чт 18:30
1 раунд
МюПа
1
ИФ
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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