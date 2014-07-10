ИФ

Фуглафьердур
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Результаты
10.07.2014 10 июля 2014 чт 21:00
ИФ
0 : 0
МюПа
10.07.2014 10 июля 2014 чт 21:00
1 раунд
ИФ
0
МюПа
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
03.07.2014 03 июля 2014 чт 18:30
МюПа
1 : 0
ИФ
03.07.2014 03 июля 2014 чт 18:30
1 раунд
МюПа
1
ИФ
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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