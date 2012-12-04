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Матч-центр
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Марко Пантелич
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2012/2013
2011/2012
4.12.2012
4 дек. 2012
вт
22:45
Олимпиакос
2 : 1
Арсенал
4.12.2012
4 дек. 2012
вт
22:45
был в запасе
Олимпиакос
2
Арсенал
1
был в запасе
21.11.2012
21 нояб. 2012
ср
22:45
Шальке-04
1 : 0
Олимпиакос
21.11.2012
21 нояб. 2012
ср
22:45
был в запасе
Шальке-04
1
Олимпиакос
0
был в запасе
6.11.2012
6 нояб. 2012
вт
22:45
Олимпиакос
3 : 1
Монпелье
6.11.2012
6 нояб. 2012
вт
22:45
был в запасе
Олимпиакос
3
Монпелье
1
был в запасе
24.10.2012
24 окт. 2012
ср
21:45
Монпелье
1 : 2
Олимпиакос
24.10.2012
24 окт. 2012
ср
21:45
был в запасе
Монпелье
1
Олимпиакос
2
был в запасе
3.10.2012
3 окт. 2012
ср
21:45
Арсенал
3 : 1
Олимпиакос
3.10.2012
3 окт. 2012
ср
21:45
минуты: 81' - 90'
Арсенал
3
Олимпиакос
1
минуты: 81' - 90'