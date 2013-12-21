Стивен Черундоло
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
США
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 17:30
Фрайбург
2 : 1
Ганновер-96
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 17:30
минуты: 1' - 81'
Фрайбург
2
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 81'
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 17:30
Ганновер-96
3 : 3
Нюрнберг
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 17:30
был в запасе
Ганновер-96
3
Нюрнберг
3
был в запасе
7.12.2013 7 дек. 2013 сб 17:30
Штутгарт
4 : 2
Ганновер-96
7.12.2013 7 дек. 2013 сб 17:30
был в запасе
Штутгарт
4
Ганновер-96
2
был в запасе
1.12.2013 1 дек. 2013 вс 17:30
Ганновер-96
2 : 0
Айнтрахт
1.12.2013 1 дек. 2013 вс 17:30
минуты: 90' - 90'
Ганновер-96
2
Айнтрахт
0
минуты: 90' - 90'
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 17:30
Гамбург
3 : 1
Ганновер-96
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 17:30
был в запасе
Гамбург
3
Ганновер-96
1
был в запасе
8.11.2013 8 нояб. 2013 пт 22:30
Ганновер-96
0 : 0
Айнтрахт
8.11.2013 8 нояб. 2013 пт 22:30
был в запасе
Ганновер-96
0
Айнтрахт
0
был в запасе