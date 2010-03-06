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Мортен Йенсен
№1
Вратарь
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Команда
Хольштайн
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2009/2010
2008/2009
6.03.2010
6 марта 2010
сб
17:30
Фрайбург
1 : 2
Ганновер-96
6.03.2010
6 марта 2010
сб
17:30
был в запасе
Фрайбург
1
Ганновер-96
2
был в запасе
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:30
Ганновер-96
0 : 1
Вольфсбург
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:30
был в запасе
Ганновер-96
0
Вольфсбург
1
был в запасе
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
17:30
Боруссия
4 : 1
Ганновер-96
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
4
Ганновер-96
1
был в запасе
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
17:30
Ганновер-96
2 : 3
Бохум
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
17:30
был в запасе
Ганновер-96
2
Бохум
3
был в запасе
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
17:30
Боруссия
5 : 3
Ганновер-96
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
5
Ганновер-96
3
был в запасе
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
17:30
Ганновер-96
0 : 0
Байер
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
17:30
был в запасе
Ганновер-96
0
Байер
0
был в запасе
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:30
Ганновер-96
0 : 3
Бавария
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:30
был в запасе
Ганновер-96
0
Бавария
3
был в запасе
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
17:30
Шальке-04
2 : 0
Ганновер-96
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
17:30
был в запасе
Шальке-04
2
Ганновер-96
0
был в запасе
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
16:30
Ганновер-96
1 : 0
Штутгарт
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
16:30
был в запасе
Ганновер-96
1
Штутгарт
0
был в запасе
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
16:30
Айнтрахт
2 : 1
Ганновер-96
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
16:30
был в запасе
Айнтрахт
2
Ганновер-96
1
был в запасе
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
16:30
Ганновер-96
5 : 2
Фрайбург
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
16:30
был в запасе
Ганновер-96
5
Фрайбург
2
был в запасе
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
16:30
Вольфсбург
4 : 2
Ганновер-96
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
16:30
был в запасе
Вольфсбург
4
Ганновер-96
2
был в запасе
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
16:30
Ганновер-96
1 : 1
Боруссия
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
16:30
был в запасе
Ганновер-96
1
Боруссия
1
был в запасе
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
16:30
Вердер
0 : 0
Ганновер-96
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
16:30
был в запасе
Вердер
0
Ганновер-96
0
был в запасе