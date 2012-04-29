Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Том Де Мул
№24
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2011/2012
2008/2009
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
13:00
Реал
3 : 0
Севилья
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
13:00
был в запасе
Реал
3
Севилья
0
был в запасе
16.04.2012
16 апр. 2012
пн
22:00
Хетафе
5 : 1
Севилья
16.04.2012
16 апр. 2012
пн
22:00
был в запасе
Хетафе
5
Севилья
1
был в запасе
12.04.2012
12 апр. 2012
чт
22:59
Севилья
3 : 0
Сарагоса
12.04.2012
12 апр. 2012
чт
22:59
был в запасе
Севилья
3
Сарагоса
0
был в запасе
8.04.2012
8 апр. 2012
вс
19:00
Атлетик
1 : 0
Севилья
8.04.2012
8 апр. 2012
вс
19:00
был в запасе
Атлетик
1
Севилья
0
был в запасе
26.03.2012
26 марта 2012
пн
22:00
Гранада
0 : 3
Севилья
26.03.2012
26 марта 2012
пн
22:00
был в запасе
Гранада
0
Севилья
3
был в запасе
5.02.2012
5 февр. 2012
вс
20:00
Севилья
1 : 2
Вильярреал
5.02.2012
5 февр. 2012
вс
20:00
был в запасе
Севилья
1
Вильярреал
2
был в запасе
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
23:30
Малага
2 : 1
Севилья
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
23:30
был в запасе
Малага
2
Севилья
1
был в запасе
2.10.2011
2 окт. 2011
вс
19:00
Атлетико
0 : 0
Севилья
2.10.2011
2 окт. 2011
вс
19:00
был в запасе
Атлетико
0
Севилья
0
был в запасе