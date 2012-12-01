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Матч-центр
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Лусио
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
италия. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
1.12.2012
1 дек. 2012
сб
22:45
Ювентус
3 : 0
Торино
1.12.2012
1 дек. 2012
сб
22:45
был в запасе
Ювентус
3
Торино
0
был в запасе
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
22:45
Милан
1 : 0
Ювентус
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
22:45
был в запасе
Милан
1
Ювентус
0
был в запасе
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
20:00
Ювентус
0 : 0
Лацио
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
20:00
был в запасе
Ювентус
0
Лацио
0
был в запасе
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
22:45
Пескара
1 : 6
Ювентус
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
22:45
был в запасе
Пескара
1
Ювентус
6
был в запасе
3.11.2012
3 нояб. 2012
сб
22:45
Ювентус
1 : 3
Интер
3.11.2012
3 нояб. 2012
сб
22:45
был в запасе
Ювентус
1
Интер
3
был в запасе
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
22:45
Ювентус
2 : 1
Болонья
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
22:45
был в запасе
Ювентус
2
Болонья
1
был в запасе
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
19:00
Ювентус
2 : 0
Наполи
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
19:00
был в запасе
Ювентус
2
Наполи
0
был в запасе
7.10.2012
7 окт. 2012
вс
16:00
Сиена
1 : 2
Ювентус
7.10.2012
7 окт. 2012
вс
16:00
был в запасе
Сиена
1
Ювентус
2
был в запасе
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
21:45
Ювентус
4 : 1
Рома
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
21:45
был в запасе
Ювентус
4
Рома
1
был в запасе
25.09.2012
25 сент. 2012
вт
21:45
Фиорентина
0 : 0
Ювентус
25.09.2012
25 сент. 2012
вт
21:45
был в запасе
Фиорентина
0
Ювентус
0
был в запасе
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
21:45
Ювентус
2 : 0
Кьево
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
16:00
Дженоа
1 : 3
Ювентус
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
16:00
был в запасе
Дженоа
1
Ювентус
3
был в запасе